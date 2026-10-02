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Rivian en hausse grâce à des livraisons record au troisième trimestre
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 14:38

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** L'action du constructeur de véhicules électriques Rivian RIVN.O affiche une hausse de 1,2% à 14,96 dollars en pré-ouverture

** RIVN annonce avoir livré un nombre record de 19.248 véhicules au cours du trimestre clos le 30 septembre, dépassant ainsi les estimations moyennes des analystes qui tablaient sur 18.001 véhicules, selon les données compilées par Visible Alpha

** La société réitère ses prévisions de livraisons pour 2026, comprises entre 65.000 et 70.000 véhicules, précisant que la production et les livraisons trimestrielles ont été conformes à ses attentes

** RIVN a produit 19.751 véhicules dans son usine de Normal, dans l’Illinois, au cours du trimestre

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 25% depuis le début de l'année

Véhicules électriques

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