Rivian en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles de livraisons

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** L'action du constructeur de véhicules électriques Rivian RIVN.O progresse de 5,1 % à 12 dollars en pré-ouverture

** La société relève le point médian de son objectif de livraisons de véhicules pour l'exercice 2026 à une fourchette comprise entre 67 000 et 70 000 unités, contre une prévision antérieure de 65 000 à 70 000 unités

** Le directeur général RJ Scaringe se dit "très confiant" que le constructeur de véhicules électriques franchira cette année une étape décisive en matière d’autonomie, ce qui débloquera une tranche de 250 millions de dollars de l’investissement d’Uber UBER.N

** RIVN indique que son modèle R2 a été son véhicule le plus vendu au troisième trimestre, contribuant ainsi à porter les livraisons à un niveau record

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’élève à 2,16 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,99 milliard, selon les données compilées par LSEG

** Sur 28 courtiers, 16 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, sept "conserver" et cinq "vendre" ou moins; le cours cible médian est de 18 dollars – données LSEG

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 41,9 % depuis le début de l’année