Rivian en baisse après l'annonce d'une émission d'actions

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7 juillet - ** Les actions de Rivian ( RIVN.O ), le constructeur de véhicules électriques, reculent de 7,6% à 18,62 dollars en pré-ouverture ** Lundi, la société a lancé une offre publique visant à vendre 75 millions d'actions; l'objectif est de lever 1,5 milliard de dollars sur la base du dernier cours de clôture de 20,14 dollars

** RIVN prévoit d’utiliser le produit de cette opération pour financer des apports en capital dans le cadre d’un accord de prêt conclu avec le ministère américain de l’Énergie

** Chiffre d’affaires prévisionnel pour le deuxième trimestre compris entre 1,55 et 1,65 milliard de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,45 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Trésorerie et équivalents de trésorerie estimés à 5,3 milliards de dollars à la fin du mois de juin, contre 4,8 milliards à la fin du premier trimestre

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 2,2% jusqu'à la dernière clôture