Rivian dépasse ses estimations de livraisons trimestrielles grâce à un bond des ventes avant l'expiration du crédit d'impôt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Rivian Automotive RIVN.O a annoncé une hausse de près de 32 % de ses livraisons au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes, les acheteurs américains s'étant empressés d'obtenir des crédits d'impôt avant leur expiration en achetant de nouveaux véhicules électriques.

Malgré ce bond des livraisons, l'industrie des véhicules électriques est confrontée à l'incertitude pour les prochains trimestres après que le Congrès américain, par le biais d'une législation radicale, a décidé d'abolir les crédits d'impôt sur le leasing sur lesquels les fabricants de véhicules électriques comptaient depuis longtemps pour stimuler les ventes.

Le crédit d'impôt a expiré mardi. Les analystes et les experts avaient prédit que les ventes et les locations de VE chuteraient après son expiration, mais qu'une ruée sur les VE de la part des acheteurs désireux de devancer la date limite précéderait la chute.

La société a livré 13 201 véhicules au troisième trimestre, contre une estimation de 12 690 véhicules, selon les analystes interrogés par Visible Alpha.

Elle a également revu à la baisse ses prévisions annuelles de livraisons, qui devraient se situer entre 41 500 et 43 500 véhicules, soit 500 véhicules de moins que sa prévision précédente, qui se situait entre 40 000 et 46 000 voitures.

Outre la suppression des crédits d'impôt à la consommation, l'imposition de droits de douane élevés sur les importations de pièces automobiles a frappé les fabricants de véhicules électriques en augmentant les coûts de fabrication et en comprimant les marges.

Les droits de douane ont poussé les constructeurs automobiles à réorganiser leurs chaînes d'approvisionnement, à réduire leur dépendance à l'égard de l'étranger et à augmenter leurs investissements aux États-Unis - une politique sur laquelle l'administration Trump a mis l'accent.

L'augmentation des coûts des véhicules pourrait porter un coup aux marges de Rivian, qui cherche à accroître sa rentabilité avant le lancement de ses SUV R2, plus abordables, l'année prochaine.