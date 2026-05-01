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Rivian Automotive en baisse après la publication de ses résultats du premier trimestre et la révision de ses projets de financement aux États-Unis
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 11:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - ** L'action Rivian Automotive RIVN.O recule de 4,3 % à 15,70 dollars avant l'ouverture du marché

** Le constructeur de véhicules électriques annonce qu'il obtiendra un prêt moins important mais plus rapide du ministère américain de l'Énergie pour implanter son usine en Géorgie

** Le montant révisé de 4,5 milliards de dollars est inférieur d'environ 2 milliards de dollars à celui initialement approuvé, mais permettra à RIVN d'accéder plus tôt aux fonds

** RIVN dépasse les estimations de chiffre d'affaires du premier trimestre et affiche une perte en baisse, tout en réaffirmant ses prévisions de livraisons pour l'ensemble de l'année, comprises entre 62 000 et 67 000 véhicules

** Sur 29 courtiers, 15 attribuent à l'action la note “acheter” ou supérieure, neuf “conserver” et cinq “vendre” ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 17,80 dollars, selon les données de LSEG

** À la clôture d'hier, RIVN avait reculé d'environ 16,8 % depuis le début de l'année, sous-performant la hausse de 7,1 % du Nasdaq .IXIC sur la même période

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