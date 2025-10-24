Rivian accepte de payer 250 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites pour fraude à l'introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Abhirup Roy et Mike Scarcella

Rivian RIVN.O a accepté de régler un recours collectif de 2022 en versant 250 millions de dollars à certains actionnaires qui avaient allégué que le fabricant de véhicules électriques avait trompé les investisseurs sur les prix des véhicules lors de son introduction en bourse, selon un document déposé au tribunal jeudi.

La plainte alléguait que Rivian, pendant et après son introduction en bourse retentissante de 2021, avait dissimulé qu'il avait sous-évalué ses véhicules électriques, ce qui a conduit à des hausses de prix impopulaires par la suite.

Le cours de l'action Rivian a chuté de 39 % en 10 jours après que la société basée à Irvine, en Californie, a augmenté le 1er mars 2022 le prix de la R1S de 70 000 $ à 84 500 $ et celui de la R1T de 67 500 $ à 79 500 $, provoquant la colère des clients sur les médias sociaux et ailleurs.

"L'entreprise nie les allégations de la plainte et maintient que cet accord de règlement n'est pas une reconnaissance de faute ou d'acte répréhensible", a déclaré Rivian dans un communiqué.

Rivian, connu pour ses SUV électriques R1S et ses pick-up R1T, devrait lancer l'année prochaine un SUV R2 plus petit et plus abordable afin d'accroître sa part de marché à un moment où la demande de VE aux États-Unis devrait chuter après l'expiration d'un crédit d'impôt clé le mois dernier.

Le règlement aidera Rivian à se concentrer sur ce lancement, a déclaré l'entreprise.

Le succès de la R2 est considéré comme crucial pour la survie de Rivian. L'entreprise a tenté de réduire ses coûts alors qu'elle est confrontée aux droits de douane sur les importations de pièces automobiles et à un ralentissement plus général de la demande de véhicules électriques. Elle licencie 4,5 % de ses effectifs, soit plus de 600 employés, selon un courriel interne publié jeudi.

Les avocats des plaignants ont déclaré dans le dossier que le montant du règlement représentait "un pourcentage substantiel" des dommages potentiels que les plaignants auraient pu obtenir.

Les principaux avocats des actionnaires n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.