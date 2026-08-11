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River AI, la start-up fondée par l'un des cofondateurs de XAI, lève 1,1 milliard de dollars pour développer des outils d'IA sur mesure
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 15:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up River AI, fondée par Igor Babuschkin, cofondateur de xAI, a annoncé mardi avoir levé 1,1 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars afin de développer des outils permettant à ses clients de créer des modèles d'IA personnalisés à partir de leurs propres données.

Cette levée de fonds a été menée par General Catalyst et AMP PBC, avec des investissements stratégiques de Nvidia NVDA.O et AMD Ventures AMD.O . Parmi les autres investisseurs figuraient Y Combinator et Temasek.

* River AI a déclaré miser sur le fait que l’IA d’entreprise va évoluer: les entreprises, qui utilisaient jusqu’à présent des modèles polyvalents issus de grands laboratoires, vont désormais personnaliser et posséder leurs propres modèles, en utilisant des modèles à poids ouverts.

* La société a ajouté que son API permet aux entreprises d’effectuer des cycles d’entraînement complexes par apprentissage par renforcement en 15 à 20 minutes sans avoir recours à une équipe chargée de l’infrastructure, et qu’elle est deux à quatre fois plus rentable que les alternatives à code source fermé.

* « L’IA doit être ouverte, librement accessible et abordable. Elle doit donner l’impression de travailler pour la personne qui l’utilise, et non pour le laboratoire qui l’a entraînée », a déclaré le directeur général Igor Babuschkin.

* Igor Babuschkin a auparavant travaillé sur la modélisation générative et l’apprentissage par renforcement chez Google DeepMind GOOGL.O et a dirigé des entraînements à grande échelle chez OpenAI avant de cofonder xAI.

* River AI n’a pas souhaité s’exprimer sur la valorisation de l’entreprise à l’issue de ce tour de table.

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