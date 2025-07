Rivage Investment : arrivée d'un directeur du développement wholesale

(AOF) - Rivage Investment a annoncé la nomination de Philippe Cormon au poste de directeur du développement wholesale. Possédant 30 ans d'expérience en développement commercial et marketing dans la gestion d'actifs, l'assurance-vie et la banque privée, Philippe Cormon a pour mission de nouer et d’animer les partenariats avec des réseaux bancaires, assurances, banques privées, family offices, et conseillers en gestion de patrimoine.

Rivage Investment s'est récemment ouvert aux investisseurs privés avec le fonds Rivage Prince, qui permet aux investisseurs particuliers d'accéder à une classe d'actifs jusqu'alors réservée aux institutionnels : la dette privée d'infrastructure.