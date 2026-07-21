Rithm Property Trust rebondit après avoir annulé son offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 juillet - ** Les actions de la société d'investissement immobilier hypothécaire Rithm Property Trust RPT.N ont progressé de 13,7 % à 12,09 dollars en pré-ouverture mardi, après l'annulation de son projet de levée de fonds ** La société RPT, basée à New York, a mis fin à l’offre publique d’actions proposée par ainsi qu’au placement privé envisagé en parallèle, invoquant les conditions du marché
** RPT indique qu’elle n’acquerra pas, pour le moment, le portefeuille de prêts de transition destinés à des immeubles résidentiels collectifs ** Après la clôture du marché le 13 juillet, RPT avait lancé une offre publique de 300 millions de dollars , en collaboration avec une filiale de son gestionnaire externe, Rithm Capital RITM.N , qui avait manifesté son intérêt pour l’achat de 200 millions de dollars d’actions dans le cadre d’un placement privé
** L’action RPT a clôturé en baisse de 2,4 % lundi, à un plus bas historique de 10,63 dollars, après avoir perdu 24 % au cours de la semaine écoulée
** À la clôture de lundi, le titre affichait une baisse de 36 % depuis le début de l'année
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