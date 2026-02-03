Rithm Capital progresse après un bénéfice du 4e trimestre supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions de la société de gestion d'actifs Rithm Capital RITM.N augmentent de 5,65% à 11,41$ après les résultats du 4ème trimestre

** La société affiche un bénéfice par action ajusté du 4e trimestre de 74 cents, supérieur aux estimations des analystes de 58 cents - données compilées par LSEG

** La société achève les acquisitions de Crestline Management et de Paramount Group

** Piper Sandler déclare que les résultats de RITM sont un soulagement pour les investisseurs hypothécaires après le trimestre décevant de PennyMac PFSI.N .

** RITM est un gestionnaire d'actifs opérant en tant que FPI hypothécaire qui se concentre sur l'origination et la gestion des prêts hypothécaires résidentiels et sur les investissements liés aux prêts hypothécaires

** 10 analystes considèrent l'action comme un "achat" ou un "achat fort"; la médiane des prévisions est de 14 dollars

** En tenant compte des mouvements de la séance, RITM a baissé de 4,6 % au cours des 12 derniers mois