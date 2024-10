Risque de concentration : les investisseurs systématiques recalibrent leurs stratégies (Invesco)

(AOF) - La surperformance des valeurs technologiques a conduit les investisseurs systématiques à recalibrer leurs stratégies. Telle est l’une des conclusions tirées de la neuvième étude annuelle Invesco Global Systematic Investing Study 2024, fondée sur les témoignages de 131 investisseurs institutionnels et wholesale, qui gèrent collectivement 22 300 milliards de dollars.

Invesco a constaté que les facteurs associés au succès des grandes entreprises technologiques, tels que "momentum", "growth" et "quality", ont enregistré des performances exceptionnelles au cours de l'année écoulée, tandis que le facteur "value" a sous-performé. Aujourd'hui, le risque de concentration est à l'origine d'un revirement, plus de la moitié (52%) des investisseurs ayant augmenté leur allocation " value " au cours des 12 derniers mois, à la recherche d'une couverture potentielle.

Le gestionnaire d'actifs fait remarquer par ailleurs que la nécessité de réagir rapidement a conduit à une adoption accrue de techniques permettant aux portefeuilles de s'adapter immédiatement aux changements soudains de l'environnement macroéconomique. Quatre personnes interrogées sur cinq (80%) ont cité les stratégies de rotation factorielle comme très utiles, tandis que 67% ont souligné l'importance des modèles de rotation des classes d'actifs et des secteurs.

Invesco souligne que le principal moteur de l'allocation factorielle proactive, cité par quatre cinquièmes (82%) des investisseurs, est la volonté de s'adapter aux cycles économiques. Cela se reflète également dans le rééquilibrage des pondérations des facteurs, la quasi-totalité (91%) des investisseurs ajustant désormais leurs pondérations factorielles au fil du temps, soit une augmentation significative par rapport à 2023 (75%).

"Alors que les marchés deviennent plus changeants, les horizons temporels des investisseurs diminuent également", fait aussi ressortir cette étude. Alors que 40% des investisseurs évaluent encore les performances sur un horizon standard de 3 à 5 ans, un tiers d'entre eux (32%) utilisent désormais un horizon de 2 à 3 ans, contre moins d'un quart (23%) en 2023.