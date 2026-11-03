RISING STONE : Rising Stone invite ses actionnaires à sa 6ème soirée de préouverture de la saison d'hiver

Le jeudi 3 décembre 2026, Rising Stone (Euronext - FR00140164Q1 - ALRIS) , créateur et constructeur d'immobilier de luxe dans les Alpes françaises et lieux de villégiature premium , réunira ses clients, ses partenaires et ses actionnaires autour du thème « Investir en montagne », après une précédente édition consacrée au patrimoine en montagne.

Au cours de cette soirée, le journaliste Dominique Tenza mènera une série d'entretiens avec des propriétaires, des investisseurs et un partenaire bancaire de Rising Stone.

À partir de projets réalisés dans les Alpes françaises, ils évoqueront les choix d'une famille qui acquiert un appartement ou fait construire un chalet sur mesure. Ils expliqueront aussi ce qui conduit une banque à financer une opération immobilière en station et un investisseur à y prendre une participation aux côtés de Rising Stone.

Cette 6 ème édition coïncide avec les dix ans de Rising Stone.

Pour solliciter une invitation à cette soirée, les actionnaires de Rising Stone sont invités à adresser un e-mail à rising-stone@actus.fr , au plus tard le vendredi 13 novembre 2026 , accompagné d'un justificatif de détention de titres délivré par leur intermédiaire financier.

Le nombre d'invitations individuelles étant limité, les actionnaires dont la demande aura été retenue recevront une confirmation personnelle avant la soirée.

À propos de Rising Stone

Fondé en 2016 par Jean-Thomas Olano, Rising Stone est un créateur et constructeur d'immobilier de luxe et d'ultra-luxe au cœur des Alpes françaises.

Rising Stone imagine, conçoit et construit des chalets et appartements aux plus hauts standards du luxe dans les stations alpines prestigieuses (Méribel, Courchevel, Val d'Isère, Megève, etc.) et dans des lieux de villégiature premium . Depuis sa création, Rising Stone a conçu, construit et commercialisé plus de 22 000 m² de programmes immobiliers de luxe.

Fort d'une équipe pluridisciplinaire et expérimentée de 52 collaborateurs, Rising Stone propose un accompagnement complet : sourcing & acquisition d'actifs fonciers ultra-premium, conception & construction haut de gamme, prestations d'architecture d'intérieur & rénovation, accompagnement patrimonial sur mesure et services d'excellence (para-hôtellerie haut de gamme, conciergerie).

Rising Stone dispose d'un portefeuille foncier en phase de développement, constitué de 16 projets immobiliers (337 chalets et appartements d'une superficie totale de plus de 47 000 m²) et de 3 contrats pour compte de tiers, représentant un volume d'affaires total prévisionnel de plus de 1 Md€ jusqu'en 2030.

Rising Stone est coté sur le marché Euronext Growth ® à Paris. Code ISIN : FR00140164Q1 - Code mnémonique : ALRIS.

Plus d'informations sur Rising-stone.com

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