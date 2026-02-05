 Aller au contenu principal
Rising Stone lance son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 12:28

Rising Stone, créateur et constructeur d'immobilier de luxe, lance son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris pour accélérer son développement dans l'immobilier de luxe alpin.

L'opération porte sur un montant brut initial d'environ 30,3 MEUR, dont 25,0 MEUR d'augmentation de capital et 5,3 MEUR de cessions d'actions existantes, pouvant être porté à un montant total brut maximum de 39,1 MEUR (en milieu de fourchette) avec 28,8 MEUR au titre de l'augmentation de capital en cas d'exercice intégral de la Clause d'extension et de 10,4 MEUR de cessions d'actions existantes en cas d'exercice de l'Option de surallocation.

Le groupe annonce que 18,9 MEUR sont déjà sécurisés par 16 investisseurs (dont 4 actionnaires existants) sous la forme d'engagements de souscription, soit 79,1% du montant de l'augmentation de capital initiale (en bas de fourchette).

La fourchette indicative de prix est fixée entre 53,45 EUR et 58,30 EUR par action. La période de souscription est comprise entre le 5 février 2026 et le 17 février 2026 inclus pour l'Offre à prix ouvert et jusqu'au 18 février 2026 (12h00 CET) pour le Placement global.

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, Rising Stone estime réaliser un chiffre d'affaires consolidé de 48 MEUR (contre 68,8 MEUR en 2024) pour un résultat net consolidé de 9 MEUR (contre 3,3 MEUR en 2024). Le groupe s'attend à réaliser a minima 155 MEUR de chiffre d'affaires et 30 MEUR de résultat net à horizon 2028.

"D'ici à 2028, nous avons l'ambition de tripler notre chiffre d'affaires et notre résultat net par rapport à ceux estimés pour 2025. Nous nous appuierons pour cela sur notre portefeuille actuel constitué de 15 programmes et de 3 contrats pour compte de tiers, dont la livraison va s'échelonner d'ici 2030, et qui représente un volume d'affaires total prévisionnel de 1 milliard d'euros" a déclaré Jean-Thomas Olano, Fondateur et Président-Directeur général de Rising Stone.

