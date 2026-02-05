Rising Stone lance son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 12:28
L'opération porte sur un montant brut initial d'environ 30,3 MEUR, dont 25,0 MEUR d'augmentation de capital et 5,3 MEUR de cessions d'actions existantes, pouvant être porté à un montant total brut maximum de 39,1 MEUR (en milieu de fourchette) avec 28,8 MEUR au titre de l'augmentation de capital en cas d'exercice intégral de la Clause d'extension et de 10,4 MEUR de cessions d'actions existantes en cas d'exercice de l'Option de surallocation.
Le groupe annonce que 18,9 MEUR sont déjà sécurisés par 16 investisseurs (dont 4 actionnaires existants) sous la forme d'engagements de souscription, soit 79,1% du montant de l'augmentation de capital initiale (en bas de fourchette).
La fourchette indicative de prix est fixée entre 53,45 EUR et 58,30 EUR par action. La période de souscription est comprise entre le 5 février 2026 et le 17 février 2026 inclus pour l'Offre à prix ouvert et jusqu'au 18 février 2026 (12h00 CET) pour le Placement global.
Sur l'ensemble de l'exercice 2025, Rising Stone estime réaliser un chiffre d'affaires consolidé de 48 MEUR (contre 68,8 MEUR en 2024) pour un résultat net consolidé de 9 MEUR (contre 3,3 MEUR en 2024). Le groupe s'attend à réaliser a minima 155 MEUR de chiffre d'affaires et 30 MEUR de résultat net à horizon 2028.
"D'ici à 2028, nous avons l'ambition de tripler notre chiffre d'affaires et notre résultat net par rapport à ceux estimés pour 2025. Nous nous appuierons pour cela sur notre portefeuille actuel constitué de 15 programmes et de 3 contrats pour compte de tiers, dont la livraison va s'échelonner d'ici 2030, et qui représente un volume d'affaires total prévisionnel de 1 milliard d'euros" a déclaré Jean-Thomas Olano, Fondateur et Président-Directeur général de Rising Stone.
A lire aussi
-
par Blandine Henault Wall Street est attendue sur une note prudente jeudi tandis que les Bourses européennes évoluent sans tendance claire à la mi-journée, au gré des publications de résultats d'entreprises, les investisseurs attendant la décision de politique ... Lire la suite
-
La Banque centrale européenne devrait maintenir jeudi ses taux inchangés, avec un taux de dépôt stabilisé à 2,0%, et Christine Lagarde pourrait adopter un ton volontairement prudent. Sans nouvelles projections macroéconomiques pour guider le débat, la présidente ... Lire la suite
-
En 2025, après avoir enchaîné les records jusqu’à franchir les 125.000 dollars, le bitcoin a brutalement changé de direction : la reine des cryptomonnaies a terminé l’année en repli de près de 20%. Cette phase de correction marquée se poursuit en 2026. Le 1er février, ... Lire la suite
-
Air India vérifie si l'équipage a respecté les protocoles lors de l'incident du commutateur de carburant du Boeing
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aditya Kalra et Abhijith Ganapavaram Air India a déclaré jeudi qu'elle enquêtait pour ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer