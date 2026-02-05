 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alimentation : la grande distribution française doit faire d'"importants" progrès dans l'accès aux produits "sains", selon une étude
information fournie par Boursorama avec Media Services 05/02/2026 à 14:23

La fondation à l'origine de l'étude demande des "politiques plus strictes pour limiter le marketing en faveur des aliments trop gras, trop sucrés et trop salés ciblant les enfants".

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Les distributeurs français ont trop tendance à favoriser les produits gras et sucrés et à vendre les aliments sains plus chers selon un rapport relayé jeudi 5 février par le Réseau Action Climat (RAC).

L'Initiative pour l'accès à la nutrition (ATNi), fondation internationale basée aux Pays-Bas, a analysé la façon dont les trois premiers distributeurs français, E. Leclerc, Carrefour et Intermarché, "influencent l'accès à une alimentation nutritive et abordable". D'après son étude, chacune de ces enseignes "consacre moins d'un quart de l'espace de ses prospectus à la promotion de produits sains" , Carrefour affichant "la part la plus élevée de produits sains mis en avant (21 %), suivi d'E.Leclerc (19 %) et d'Intermarché (17 %)".

"À l'inverse, les promotions de produits défavorables à la santé occupent" 47 % de l'espace promotionnel chez Carrefour, 35 % chez E.Leclerc et 44 % chez Intermarché.

En mai, plusieurs associations dont Foodwatch France, le RAC et France Assos Santé, avaient accusé les supermarchés de "brader" la santé des consommateurs. Elles avaient passé au crible "près de 5.000 promotions alimentaires" mises en place par les cinq plus gros distributeurs français, dont 66% concernaient "des produits trop gras, trop sucrés, trop salés" .

Les paniers sains 23,5% plus chers

Autre angle d'attaque: les qualités nutritionnelles des marques propres des distributeurs. Sur plus de 8.000 produits évalués par l'ATNi, seuls 25 % obtiennent un Nutri-Score A ou B.

En outre, chez Carrefour et E. Leclerc (seules enseignes dont les prix ont pu être analysés), "les paniers alimentaires plus sains sont en moyenne 23,5% plus chers que les paniers moins sains , ce qui rend l'accès à une alimentation saine plus difficile", souligne le RAC.

Dans ce contexte, l'ATNi appelle distributeurs, investisseurs et décideurs politiques à œuvrer notamment en faveur de promotions priorisant fruits, légumes, céréales complètes et légumineuses, et de "politiques plus strictes pour limiter le marketing en faveur des aliments trop gras, trop sucrés et trop salés ciblant les enfants".

L'ATNi et le RAC, qui pointait déjà la semaine dernière le retard de la grande distribution française en matière d'alimentation durable , exhortent plus largement le gouvernement à utiliser la future Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat (Snanc), maintes fois reportée, pour "davantage réglementer les entreprises du secteur agroalimentaire".

Environnement

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'aéroport de Berlin. (illustration) ( AFP / ODD ANDERSEN )
    Après le Covid, un secteur aérien européen métamorphosé
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.02.2026 15:23 

    L'Europe du Sud, la Turquie et les "low-cost" en forme, des liaisons intérieures et des compagnies traditionnelles en difficulté: le transport aérien européen a recouvré la santé après le Covid-19, mais la reprise a fait des gagnants et des perdants. De loin, tous ... Lire la suite

  • Ursula von der Leyen à Bruxelles, en Belgique, le 22 janvier 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Commerce : après le Mercosur, l'UE proche de sceller un accord avec l'Australie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 05.02.2026 15:20 

    L'Union européenne espère éviter une nouvelle levée de boucliers des agriculteurs, déjà en colère contre l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur. L'Union européenne poursuit sa politique de diversification de ses partenariats commerciaux. ... Lire la suite

  • Lancement du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les Alpes françaises
    JO 2030: La loi olympique définitivement adoptée
    information fournie par Reuters 05.02.2026 15:08 

    La loi olympique, visant à faciliter l'organisation des Jeux d'hiver 2030 dans les Alpes françaises, a été définitivement ‍adoptée jeudi au Sénat, deux jours après le vote de l'Assemblée nationale faisant suite à une commission mixte paritaire (CMP). Ce projet ... Lire la suite

  • Coupe du monde de biathlon
    JO 2026/Biathlon-Fillon Maillet, au bon souvenir des Jeux de Pékin 2022
    information fournie par Reuters 05.02.2026 15:08 

    Quentin Fillon Maillet participera, à partir de dimanche sur le relais mixte d'Antholz-Anterselva (Italie), à ses troisièmes Jeux olympiques, quatre ans après avoir marqué de son empreinte l'édition 2022 en Chine. Lors des Jeux chinois, disputés sans public étranger ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank