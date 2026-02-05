 Aller au contenu principal
La BCE maintient inchangés ses taux directeurs
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 14:32

PHOTO D'ARCHIVES : Répétition de l'illumination du bâtiment de la BCE célébrant l'adhésion de la Bulgarie à la zone euro

La Banque centrale européenne (BCE) a, comme prévu, laissé jeudi ses taux directeurs à leur niveau actuel, réaffirmant que l'inflation devrait se stabiliser autour ‍de son objectif et mettant en garde contre les incertitudes commerciales et géopolitiques.

Il s'agit de la cinquième pause d'affilée dans le cycle d'assouplissement monétaire de l'institut de Francfort après des décisions similaires en juillet, septembre, ‌octobre et décembre.

Le taux de dépôt reste ainsi à 2,0% et celui du refinancement à 2,15%, alors que l'inflation en zone euro oscille autour de 2%, cible de la banque centrale, ​depuis au moins un an.

"L'évaluation actualisée (du Conseil des gouverneurs) confirme une nouvelle fois que l’inflation ⁠devrait se stabiliser au niveau de son objectif de 2% à moyen terme. L'économie continue de résister dans un environnement mondial difficile", a souligné la BCE dans ⁠un communiqué.

La banque centrale note que ‍la croissance est soutenue par le faible niveau de chômage, la solidité des ⁠bilans dans le secteur privé, le déploiement progressif des dépenses publiques supplémentaires consacrées à la défense et aux infrastructures et les effets bénéfiques des réductions passées des taux d'intérêt directeurs.

Cependant, elle prévient que les ​perspectives restent incertaines, "en particulier en raison des incertitudes entourant les politiques commerciales au niveau mondial et des tensions géopolitiques".

Les derniers chiffres sur l'inflation dans le bloc monétaire montrent un indice des prix à la ⁠consommation à 1,7% sur un an en janvier, son plus bas niveau depuis septembre ​2024.

L'économie de la zone euro a quant à elle progressé plus que ​prévu au quatrième trimestre de ​2025, l'accélération de la consommation et des investissements ayant compensé la faiblesse des exportations et l'incertitude liée ​à la politique commerciale américaine, selon la première estimation ⁠d'Eurostat.

La volatilité des marchés des matières premières, la récente recrudescence des tensions commerciales autour du Groenland - bien que brève - et les changements à venir à la tête de la Réserve fédérale américaine (Fed) sont d'autres facteurs susceptibles d'ajouter à l'incertitude.

La dernière baisse des taux de la BCE remonte à la réunion du 5 ‌juin de l'année dernière où les coûts d'emprunt avaient été réduits de 25 points de base.

Tous les économistes interrogés par Reuters le mois dernier avaient estimé que la BCE maintiendrait ses taux directeurs inchangés à l'issue de la réunion de ce mois-ci.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, doit commenter les annonces de l'institution lors d'une conférence de presse prévue à 13h45 GMT.

(Rédigé par Balazs Koranyi, version française Diana ‌Mandiá, édité par Blandine Hénault)

