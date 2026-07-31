Rising Stone confirme sa feuille de route après un premier semestre soutenu

Le promoteur spécialisé dans l'immobilier de luxe, introduit en Bourse le 23 février dernier sur Euronext Growth Paris, a fait état d'une activité soutenue au premier semestre 2026, marquée par la poursuite de la commercialisation de ses programmes, l'avancement de ses chantiers et le renforcement de son portefeuille foncier.

Rising Stone a porté son portefeuille de développement à 15 programmes représentant un volume d'affaires prévisionnel de 1,035 milliard d'euros à horizon 2030.

Le groupe détient désormais en propre le foncier de 13 de ces programmes, soit plus de 85% de son portefeuille, contre 60% lors de son introduction en Bourse.

Rising Stone indique avoir poursuivi la commercialisation de ses programmes à un rythme soutenu, avec une progression des prix de vente, tandis que plusieurs opérations sont désormais entièrement commercialisées ou proches de l'être. Le groupe souligne également l'avancement de ses principaux chantiers et la livraison de son premier programme au Portugal, Ferragudo Hills.

Au cours du semestre, Rising Stone a également réalisé une première opération sur la Riviera française, représentant environ 2,5% de son portefeuille, et poursuit des négociations avancées en vue de l'acquisition de nouveaux actifs fonciers, notamment à Val d'Isère et Courchevel.

Sur le plan de la gouvernance, le groupe a nommé Mélissa Anglade au poste de directrice générale déléguée afin d'accompagner son développement.

Pour le second semestre, Rising Stone prévoit plusieurs jalons opérationnels, avec la livraison du programme Lac Bleu en décembre, l'achèvement du hors d'air du programme Allodis, le lancement de la commercialisation des Terrasses du Planay à Val d'Isère ainsi que le démarrage des travaux de son programme à Nice.

Le groupe a confirmé l'ensemble des objectifs de son plan de développement présentés lors de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris le 23 février dernier.