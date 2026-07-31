France: L'inflation harmonisée s'accélère à 2,4% en juillet, plus que prévu

Un drapeau français flotte au-dessus de la ligne d'horizon, avec la Tour Eiffel en arrière-plan, à Paris
L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a connu une accélération plus forte que prévu sur un an en juillet, à 2,4%, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Insee.
Le consensus tablait sur un indice IPCH, qui permet la comparaison avec les autres pays de la zone euro, à 2,1%, après une hausse de 2% en juin.
Sur un mois, l'indice IPCH avance de 0,6%, après un recul de 0,3% en juin et alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une progression de 0,3%.
Aux normes françaises, l'indice des prix à la consommation ressortirait à +2,1% en juillet en rythme annuel, après +1,8% en juin et en consensus qui tablait sur une augmentation identique.
"Cette hausse de l'inflation s'expliquerait par l'accélération des prix des services, notamment ceux des services d'hébergement et des services de communication, et par celle des prix de l'énergie, tirée par la hausse des prix du gaz et des produits pétroliers", précise l'Insee dans son communiqué.
Sur un mois, l'indice des prix à la consommation aux normes françaises gagne 0,6% en juillet après -0,3% en un juin, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,3%.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
2 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer