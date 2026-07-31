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France: L'inflation harmonisée s'accélère à 2,4% en juillet, plus que prévu
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 09:03
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Un drapeau français flotte au-dessus de la ligne d'horizon, avec la Tour Eiffel en arrière-plan, à Paris

Un drapeau français flotte au-dessus de la ligne d'horizon, avec la Tour Eiffel en arrière-plan, à Paris

L'inflation en France, ‌harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a connu une ​accélération plus forte que prévu sur un an en juillet, à 2,4%, montrent les données préliminaires publiées ​vendredi par l'Insee.

Le consensus tablait sur un indice IPCH, qui ​permet la comparaison avec les ⁠autres pays de la zone euro, à ‌2,1%, après une hausse de 2% en juin.

Sur un mois, l'indice IPCH avance de ​0,6%, après un ‌recul de 0,3% en juin et ⁠alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une progression de 0,3%.

Aux normes françaises, l'indice des ⁠prix à ‌la consommation ressortirait à +2,1% en juillet en ⁠rythme annuel, après +1,8% en juin et en ‌consensus qui tablait sur une augmentation identique.

"Cette ⁠hausse de l'inflation s'expliquerait par l'accélération des ⁠prix des ‌services, notamment ceux des services d'hébergement et des services ​de communication, et ‌par celle des prix de l'énergie, tirée par la hausse des prix ​du gaz et des produits pétroliers", précise l'Insee dans son communiqué.

Sur un mois, l'indice ⁠des prix à la consommation aux normes françaises gagne 0,6% en juillet après -0,3% en un juin, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,3%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité ​par Augustin Turpin)

Inflation
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2 commentaires

  • 09:31

    Il faut distinguer le PIB nominal du PIB réel.

    Si l'inflation est de 2,4 % et que la croissance du PIB est de 0,8 %, cela signifie généralement que le PIB réel (corrigé de l'inflation) progresse de 0,8 %. Le PIB nominal, lui, augmente d'environ 3,2 % donc on 'e peut pas dire qu'on s'appauvrit

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