Ripple aide Aviva à tokeniser une partie de son fonds monétaire de 22 milliards de £ sur le XRP Ledger

Ripple aide Aviva à tokeniser une partie de son fonds monétaire de 22 milliards de £ sur le XRP Ledger

Aviva Investors, la branche de gestion d'actifs de l'assureur britannique Aviva, lance avec Ripple une version tokenisée de son plus gros fonds, le Sterling Liquidity Fund, qui est un fonds monétaire de 22 milliards de livres sterling. C’est le deuxième fonds d’Aviva tokenisé sur le XRP Ledger, trois mois après une première tokenisation sur un fonds en dollars.

Aviva Investors étend sa gamme de fonds tokenisés sur la blockchain de Ripple

Dans un communiqué de presse publié ce lundi 26 octobre 2026, Aviva Investors et Ripple ont annoncé la tokenisation d'une nouvelle classe de parts du Sterling Liquidity Fund . Ce fonds est le plus gros de la filiale de gestion d'actifs de l'assureur britannique Aviva, avec environ 22 milliards de livres sous gestion, soit environ 26,2 milliards d'euros.

L’opération est réalisée sur la blockchain XRP Ledger (XRPL), qui sert de couche d’émission et de gestion pour la nouvelle classe de parts tokenisées. Le groupe Aviva a lui-même investi 50 millions de livres (environ 59,5 millions d'euros) pour le démarrage de cette version tokenisée, ce qui porte à plus de 86 millions de livres (environ 102,4 millions d'euros) le total investi dans ses deux offres de fonds monétaires tokenisés.

En effet, c’est aujourd’hui un deuxième fonds du gestionnaire qui est porté on-chain, après le lancement d’une classe tokenisée de son USD Liquidity Fund en juillet 2026, également sur le XRPL. Avec cette nouvelle brique, Aviva Investors revendique une place parmi les plus grands fournisseurs européens de Money Market Funds (MMF) tokenisés.

Cette extension de notre offre tokenisée témoigne clairement de notre volonté d’être un leader dans ce domaine et jette les bases d’un développement futur de nos capacités. Nous sommes convaincus que les fonds tokenisés peuvent accroître l’efficacité et, à terme, améliorer les résultats pour nos clients. Mark Versey CEO d’Aviva Investors

Un modèle de « jumeau numérique » adossé à BNY Mellon

Le Sterling Liquidity Fund dont il est question aujourd’hui est loin d’être un nouveau produit. Lancé en 2002, il est domicilié en Irlande sous le régime UCITS et investit dans des titres de dette à court terme de haute qualité, libellés en livres sterling, en visant un rendement à faible risque et une liquidité quotidienne.

L’approche de tokenisation retenue ici est celle du « digital twin », ou jumeau numérique. Concrètement, les parts du fonds continuent d’exister dans le circuit traditionnel, mais une représentation on-chain est émise sur le XRP Ledger pour en refléter la détention. Les détenteurs de parts tokenisées bénéficient du même objectif de gestion, du même profil de risque, des mêmes caractéristiques de liquidité et des mêmes protections réglementaires que les porteurs classiques.

Les actifs sous-jacents restent conservés par le groupe bancaire BNY Mellon, dépositaire du fonds. Le dispositif s’appuie également sur Komainu, acteur régulé dans la garde d’actifs numériques, et sur Licuido, plateforme d’infrastructure dédiée à la tokenisation d’actifs du monde réel (RWA). L’accès à ces nouvelles parts tokenisées est réservé aux investisseurs éligibles disposant d’un portefeuille numérique compatible.

Ripple consolide le XRPL comme rail institutionnel

Pour Ripple, cette annonce illustre la montée en puissance de son XRP Ledger comme infrastructure de règlement pour la finance traditionnelle. Depuis 2012, le réseau revendique plus de 4 milliards de transactions traitées, près de 8 millions de wallets actifs et plus de 130 validateurs indépendants.

Nigel Khakoo, vice-président senior chargé du trading et des marchés chez Ripple, replace l’opération dans une volonté d’ouvrir les marchés traditionnels à une négociation en continu. « Les marchés évoluent vers un accès 24h/24 et 7j/7, et le règlement migre vers des rails en temps réel, toujours actifs », explique le dirigeant. Nigel Khakoo présente Ripple comme « le pont entre la finance traditionnelle et la finance numérique », aidant les institutions à « déplacer, gérer, détenir et tokeniser de la valeur sur le XRP Ledger » grâce à aux fonctions de conformité, de confidentialité et de sécurité de ce réseau décentralisé.

Aviva avait signé un premier partenariat avec Ripple en février 2026, devenant alors l’un des premiers grands gestionnaires européens à rejoindre l’écosystème XRPL. Le lancement du fonds tokenisé en dollars avait ensuite été validé en juillet par la Banque centrale d’Irlande.

Sources : communqiué de Ripple