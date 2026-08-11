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Riot Platforms s'envole après la signature d'un contrat de location de centres de données d'une valeur de 9,1 milliards de dollars
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 12:58
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions de Riot Platforms RIOT.O progressent de 18,5 % à 23 dollars en pré-ouverture

** Le mineur de bitcoins conclut un contrat de location à long terme de 9,1 milliards de dollars pour un centre de données avec un laboratoire de pointe spécialisé dans l’IA – selon un document déposé lundi auprès de la SEC

** Le bail prévoit la fourniture d’une capacité de 191 MW au site de Riot à Rockdale, pour une durée initiale de 20 ans, le déploiement complet étant prévu en juin 2028

** L'accord de Riot a été conclu avec Anthropic — Bloomberg News , citant des sources proches du dossier

** Bernstein relève l'objectif de cours de RIOT de 30 à 35 dollars, soit un potentiel de hausse de 80,4 % par rapport au dernier cours de clôture;

** L'analyste estime que ces annonces “tracent une voie claire vers la monétisation de ces actifs, avec une forte visibilité sur les revenus”

** Depuis le dernier cours de clôture, RIOT a progressé de 53,1 % depuis le début de l'année

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