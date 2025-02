Rio Tinto: va construire une usine de dessalement à Dampier information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 12:55









(CercleFinance.com) - Rio Tinto rapporte qu'alors que le West Pilbara Water Supply Scheme (WPWSS) alimente plusieurs villes et sites industriels d'Australie-Occidentale, la baisse des précipitations et du débit des cours d'eau ces dernières années a réduit le rechargement des aquifères.



Dans ce contexte, afin de limiter l'impact sur les ressources en eau souterraines, Rio Tinto construira une usine de dessalement à Dampier, qui fournira 4 giga-litres d'eau par an dès 2026.



Une seconde phase, prévue pour 2027, pourrait permettre de doubler cette capacité.



La Water Corporation prévoit également une nouvelle usine de dessalement d'ici 2030 pour sécuriser l'approvisionnement et réduire l'extraction à Bungaroo.





