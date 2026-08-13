Rio Tinto sécurise l'avenir de Tomago Aluminium

Rio Tinto a conclu un accord avec le gouvernement australien et celui de Nouvelle-Galles du Sud pour garantir l'avenir de Tomago Aluminium, la plus grande fonderie d'aluminium d'Australie. Il assure la pérennité de l'usine, de ses emplois et de ses livraisons tout en sécurisant son approvisionnement en électricité jusqu'en 2038, à des prix compétitifs et fiables.

Dans le détail, Tomago Aluminium a signé un contrat d'achat d'électricité de 10 ans qui prendra le relais du contrat actuel le 31 décembre 2028. Dès 2033, l'usine sera alimentée à 100% par des énergies renouvelables.

En contrepartie, l'entreprise investira 1,1 milliard de dollars australiens dans la fonderie d'ici 2038, dont 100 MAUD consacrés à la décarbonation. L'usine continuera également d'aider à réguler le réseau électrique de Nouvelle-Galles du Sud en ajustant sa consommation.

Jérôme Pécresse, directeur général de Rio Tinto Aluminium & Lithium, a déclaré : "Cet accord garantit l'avenir de Tomago Aluminium. Il soutient l'industrie et les emplois qualifiés en Australie, préserve l'économie régionale et sécurise les approvisionnements de nos clients à travers le monde. [...]. L'Australie conserve ainsi un fleuron industriel stratégique, tout en permettant à Tomago Aluminium de rester compétitif pour produire l'aluminium indispensable à la transition énergétique mondiale.

Cet accord fait suite à celui signé en mars 2026 entre Rio Tinto et les gouvernements fédéral et du Queensland pour pérenniser la fonderie de Boyne à Gladstone et garantir sa compétitivité tarifaire.

Les deux plus grandes fonderies d'aluminium d'Australie disposent désormais d'un accès sécurisé à une électricité bas-carbone et compétitive au-delà de leurs contrats actuels. Cela renforce toute la chaîne de valeur de Rio Tinto dans l'est du pays, de l'extraction de bauxite au raffinage de l'alumine jusqu'à la production d'aluminium.

Le passage de Tomago à 100% d'énergies renouvelables en 2033 réduira ses émissions de CO? (Scope 1 et 2) de 7,1 millions de tonnes par an.

Plus grand consommateur d'électricité de Nouvelle-Galles du Sud, Tomago continuera d'ajuster sa consommation en cas de tension sur le réseau, facilitant ainsi l'intégration des énergies renouvelables et garantissant la stabilité du système.

Tomago Aluminium est une coentreprise indépendante détenue par Rio Tinto (51,55%), Gove Aluminium Finance (36,05%) et Norsk Hydro (12,4%).

Rio Tinto vise toujours une réduction de 50% de ses émissions directes et indirectes (Scope 1 et 2) d'ici 2030 par rapport à 2018. L'atteinte de cet objectif reste conditionnée au déploiement dans les temps des projets renouvelables et à l'aboutissement de négociations commerciales.

Créée en 1983 près de Newcastle, Tomago Aluminium produit jusqu'à 590 000 tonnes d'aluminium par an, soit près de 40% de la production nationale. L'usine emploie directement 1 000 personnes, 200 sous-traitants à temps plein, et génère environ 5 000 emplois indirects. Son contrat d'électricité actuel avec AGL prendra fin en décembre 2028.