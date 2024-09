Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: partenariat avec l'Université d'Etat de l'Utah information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - Rio Tinto Kennecot annonce un partenariat de 450 000$ avec l'Institut Janet Quinney Lawson pour la Terre, l'Eau et l'Air, de l'Université d'État de l'Utah.



Ce financement de 150 000 $ par an, de 2024 à 2026, soutiendra des projets à fort impact comme le programme de subventions Impact, le rapport annuel sur les ressources de l'Utah, et des initiatives nouvelles.



'Nous prenons notre responsabilité au sérieux en matière de durabilité et de minimisation de nos impacts environnementaux. Soutenir l'Institut Janet Quinney Lawson est l'une des façons les plus efficaces de renforcer les efforts d'éducation et de conservation pour les ressources naturelles critiques de notre État', a déclaré Nate Foster, Directeur Général de Rio Tinto Kennecott.







