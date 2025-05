Rio Tinto: partenaire d'un projet lithium au Chili information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 10:05









(CercleFinance.com) - Rio Tinto a été nommé partenaire privilégié pour le projet de lithium Salares Altoandinos dans la région d'Atacama au Chili par Empresa Nacional de Minería (ENAMI), une société minière d'État chilienne.



Dans le cadre de cet accord, Rio Tinto va prendre une participation initiale de 51 % dans le projet, ENAMI détenant les 49 % restants.



Akob Stausholm, directeur général de Rio Tinto, a déclaré : ' Nous nous réjouissons de l'opportunité qui nous est donnée de développer notre partenariat avec ENAMI, en nous appuyant sur nos intérêts dans Nuevo Cobre et Salar de Maricunga, et de soutenir la position du Chili en tant que l'un des principaux producteurs mondiaux de minéraux essentiels à la transition énergétique. '





