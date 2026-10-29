Rio Tinto mise 1,4 milliard de dollars sur le lithium argentin

Le géant minier anglo-australien Rio Tinto renforce sa présence en Argentine avec l'inauguration de deux projets de lithium représentant un investissement cumulé de 1,4 MdUSD. Une étape importante dans sa stratégie de diversification, mais également une vitrine politique pour le président argentin Javier Milei.

Rio Tinto inaugure deux installations de lithium dans la province argentine de Catamarca. La première, Fénix 1B, constitue une extension d'un site historique exploité depuis 1997, qui apportera 10 000 tonnes de capacité annuelle supplémentaire. La seconde, Sal de Vida, est une nouvelle installation capable de produire 15 000 tonnes par an.

Les deux projets ont démarré leur production au deuxième trimestre, avec de l'avance sur le calendrier initial. Une fois pleinement opérationnels, ils apporteront une capacité cumulée de 25 000 tonnes annuelles d'équivalent carbonate de lithium supplémentaire, une matière première essentielle à la fabrication des batteries de véhicules électriques.

Une victoire politique pour Javier Milei

Présent lors de l'inauguration, le président argentin Javier Milei a salué un investissement qui, selon lui, confirme le retour de l'Argentine parmi les destinations attractives pour les capitaux étrangers. Depuis son arrivée au pouvoir, son gouvernement cherche à restaurer la confiance des investisseurs grâce à la déréglementation de l'économie et à des mesures favorables aux entreprises.

Le secteur minier bénéficie notamment du Régime d'incitation aux grands investissements (RIGI), qui prévoit des avantages fiscaux et une stabilité réglementaire renforcée pour les projets éligibles. Buenos Aires ne vise pas seulement le développement du lithium mais cherche à attirer des devises, développer ses exportations et stimuler l'emploi dans l'ensemble de l'économie.

Rio Tinto prévoit de consacrer environ 70% des 4 MdsUSD d'investissements de croissance programmés dans ses activités argentines à des fournisseurs locaux, ce qui pourrait être bénéfique pour certaines entreprises argentines.

Un investissement stratégique pour Rio Tinto

Pour le groupe minier, ces nouvelles capacités représentent 12,5% de son objectif mondial de 200 000 tonnes annuelles d'équivalent carbonate de lithium à l'horizon 2028. L'Argentine devrait, à elle seule, contribuer à hauteur de 160 000 tonnes à cette ambition.

Cette expansion permet à Rio Tinto de renforcer son exposition aux métaux de la transition énergétique et de diversifier une activité historiquement dominée par le minerai de fer. Mais la réussite financière de ces investissements dépendra également de l'évolution des cours du lithium, particulièrement sensibles à l'équilibre entre l'offre mondiale et la demande de batteries..