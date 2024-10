Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: la mine Kennecott passe au diesel renouvelable information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - Rio Tinto a annoncé avoir achevé la transition vers le diesel renouvelable pour tous ses équipements lourds de sa mine de cuivre Kennecott (Utah, Etats-Unis), réduisant ainsi son empreinte carbone.



Concrètement, le parc de 97 camions et machines lourdes est désormais alimenté par du diesel renouvelable, ce qui devrait réduire les émissions de Scope 1 de 450 000 tonnes.



Rio Tinto précise que la mine Kennecott présente l'une des empreintes carbone les plus faibles parmi les producteurs de cuivre aux États-Unis, grâce à des initiatives telles que la fermeture d'une centrale au charbon et l'installation d'une ferme solaire.

Ses émissions ont été réduites de plus de 80 % par rapport à 2018.



Pour rappel, Rio Tinto vise une réduction de 50 % de ses émissions de Scope 1 et 2 d'ici 2030 et un objectif de zéro net d'ici 2050.







Valeurs associées RIO TINTO 5 072,50 GBX LSE -1,14%