Rio Tinto: la mine de diamant de Diavik remporte le prix TSM

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce que la mine de diamants Diavik a remporté le prix TSM (Towards Sustainable Mining) pour son installation solaire, la plus grande centrale hors réseau du Canada.



Inaugurée en juillet 2024, la centrale de 3,5 MW est composée de 6620 panneaux bifaciaux et permet de réduire l'utilisation de diesel de 1,1 million de litres et les émissions de CO2 de 2 900 tonnes par an.



Le projet a été réalisé en partenariat avec Solvest et la Tłı̚chÇ« Investment Corporation. Le groupe minier explore des possibilités de redéploiement de la centrale aprÚs la fermeture de la mine, prévue en 2026.





