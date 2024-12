Rio Tinto: investit 2.5 Mds$ pour le lithium en Argentine information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 10:42









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce qu'elle investira 2,5 milliards de dollars pour agrandir son projet Rincon en Argentine, sa première opération commerciale de lithium à grande échelle.



Le projet vise une capacité annuelle de 60 000 tonnes de carbonate de lithium de qualité batterie, dont une usine initiale de 3 000 tonnes et une extension de 57 000 tonnes. La construction commencera en 2025, avec une production prévue en 2028 et un plein régime atteint en 2031.



Le directeur général Jakob Stausholm souligne l'attrait à long terme du lithium, sa rentabilité et l'engagement de l'entreprise envers des normes ESG élevées, notamment une réduction de moitié de l'eau utilisée.



Le projet Rincon, basé sur l'extraction directe de lithium, bénéficiera des politiques économiques favorables de l'Argentine et d'une stabilité réglementaire de 30 ans.





