Rio Tinto: investit 1.8 Md$ dans un projet minier australien information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 17:02









(CercleFinance.com) - Rio Tinto a annoncé hier un investissement de 1,8 milliard de dollars visant à développer le projet minier Brockman Syncline 1 (BS1) dans la région de Brockman, en Australie-Occidentale.



Le projet, désormais approuvé par les autorités, permettra de soutenir la production de minerai de fer de la société.



Le projet aura une capacité de traitement de 34 millions de tonnes par an et devrait commencer à produire en 2027.



La construction démarre cette année, avec la création de 1 000 emplois temporaires et 600 emplois permanents.



Rio Tinto indique que BS1 fait partie d'une série de projets de remplacement dans la région, visant à garantir l'approvisionnement mondial en minerai de fer pour les décennies à venir.





