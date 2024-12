Rio Tinto: Georgie Bezette nommé prochaine DRH information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 11:16









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce la nomination de Georgie Bezette au poste de Chief People Officer (DRH), en remplacement de James Martin, qui prendra sa retraite fin 2024.



Actuellement Chief Operating Officer, People, Georgie Bezette prendra ses nouvelles fonctions le 1er janvier 2025 à Londres.



Cette nomination s'inscrit dans la stratégie de transformation culturelle de l'entreprise, saluée par Jakob Stausholm, directeur général, qui a souligné son leadership et son engagement envers le développement des talents et l'inclusion.



James Martin restera conseiller pour une année supplémentaire, précise le groupe.





