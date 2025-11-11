Rio Tinto et ses partenaires lancent les opérations du projet minier Simandou en Guinée
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 15:35
Le projet comprend plus de 600 kilomètres de nouvelles voies ferrées transguinéennes multi-usages ainsi que des installations portuaires. À pleine capacité, ces infrastructures permettront l'exportation de jusqu'à 120 millions de tonnes de minerai de fer par an depuis les concessions de SimFer et WCS.
Les actifs seront exploités par la Compagnie du TransGuinéen (CTG), détenue à 42,5% par SimFer, 42,5% par WCS et 15% par l'État guinéen.
Selon Simon Trott, directeur général de Rio Tinto, ce lancement 'ouvre une nouvelle source de minerai de fer de haute qualité, essentielle à la production d'acier bas carbone'. Les dirigeants de Baowu, Chinalco et WCS ont salué une coopération exemplaire entre la Chine et la Guinée, porteuse de développement industriel et durable pour le pays.
Valeurs associées
|5 327,000 GBX
|LSE
|+0,49%
