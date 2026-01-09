Rio Tinto et Glencore relancent leur projet de mariage
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 08:37
Selon les deux sociétés, l'accord envisagé porterait sur un rachat en actions de "tout ou partie" de Glencore par Rio Tinto. Aucun détail n'a été donné sur une éventuelle prime d'acquisition ni sur la gouvernance de l'ensemble. Il s'agit de la deuxième tentative en un peu plus d'un an : en 2024, Glencore avait déjà approché Rio Tinto, sans succès. Selon la formule consacrée, les discussions restent préliminaires et rien ne dit qu'elles aboutiront.
Mieux accueilli pour Glencore que pour Rio Tinto
La nouvelle de ces négociations a fait bondir de 6% le titre Glencore coté à Wall Street, tandis que l'action Rio Tinto a chuté jusqu'à 6,3% à Sydney, sa plus forte baisse en séance depuis juillet 2022. Certains analystes craignent que le groupe, qui serait l'entité absorbante, ne surpaie Glencore. Aux termes de la législation britannique sur les OPA, Rio Tinto a jusqu'au 5 février pour soumettre une offre ferme ou se retirer.
"Ce n'est pas une surprise et cette hypothèse est depuis longtemps soutenue par AlphaValue", souligne le bureau d'études français. "De plus, alors que BHP est en position de faiblesse après plusieurs tentatives infructueuses de rachat d'Anglo American, le moment semble idéal pour que Rio et Glencore unissent leurs forces et s'imposent enfin comme le nouveau numéro un mondial des mines diversifiées", ajoute-t-il.
