Rio Tinto engage trois banques pour le conseiller sur l'acquisition potentielle de Glencore, selon une source

Rio Tinto RIO.AX RIO.L a engagé JPMorgan JPM.N et deux autres conseillers sur son acquisition potentielle de Glencore GLEN.L , une opération qui pourrait créer le plus grand groupe minier du monde d'une valeur de plus de 200 milliards de dollars, a déclaré à Reuters une source au fait de la situation.

Les autres banques engagées par Rio Tinto sont Evercore

EVR.N et le groupe australien de services financiers Macquarie, a déclaré cette personne. Les rôles sont très prisés car les banquiers se bousculent pour obtenir une part de potentiellement plus de 100 millions de dollars en honoraires de conseil qu'une telle transaction pourrait générer.

La transaction potentielle représente la dernière tentative de consolidation dans l'industrie minière mondiale, alors que les entreprises font la course pour s'assurer des réserves de métaux, dont le cuivre , nécessaires à la transition énergétique et à l'intelligence artificielle.

Glencore n'a pas encore officiellement retenu les services d'un conseiller, a déclaré une deuxième personne ayant connaissance du dossier. Ces personnes ont parlé sous le couvert de l'anonymat, car il s'agit d'une affaire privée. Citi conserve des liens avec la société puisque la banque américaine l'a conseillée sur des transactions antérieures, y compris son acquisition ratée de Teck TECKb.TO en 2023, a rapporté Reuters précédemment.

Les deux géants miniers ont déjà envisagé de combiner leurs opérations, Rio Tinto ayant rejeté une offre de fusion de Glencore en 2014, affirmant qu'elle n'était pas dans l'intérêt des actionnaires, tandis que des pourparlers de fusion plus récents, fin 2024, se sont également conclus sans qu'un accord ne soit conclu.

Bloomberg a précédemment rapporté les noms des banques conseillant la dernière tentative.