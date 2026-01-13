 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rio Tinto engage trois banques pour le conseiller sur l'acquisition potentielle de Glencore, selon une source
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 19:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Andres Gonzalez

Rio Tinto RIO.AX RIO.L a engagé JPMorgan JPM.N et deux autres conseillers sur son acquisition potentielle de Glencore GLEN.L , une opération qui pourrait créer le plus grand groupe minier du monde d'une valeur de plus de 200 milliards de dollars, a déclaré à Reuters une source au fait de la situation.

Les autres banques engagées par Rio Tinto sont Evercore

EVR.N et le groupe australien de services financiers Macquarie, a déclaré cette personne. Les rôles sont très prisés car les banquiers se bousculent pour obtenir une part de potentiellement plus de 100 millions de dollars en honoraires de conseil qu'une telle transaction pourrait générer.

La transaction potentielle représente la dernière tentative de consolidation dans l'industrie minière mondiale, alors que les entreprises font la course pour s'assurer des réserves de métaux, dont le cuivre , nécessaires à la transition énergétique et à l'intelligence artificielle.

Glencore n'a pas encore officiellement retenu les services d'un conseiller, a déclaré une deuxième personne ayant connaissance du dossier. Ces personnes ont parlé sous le couvert de l'anonymat, car il s'agit d'une affaire privée. Citi conserve des liens avec la société puisque la banque américaine l'a conseillée sur des transactions antérieures, y compris son acquisition ratée de Teck TECKb.TO en 2023, a rapporté Reuters précédemment.

Les deux géants miniers ont déjà envisagé de combiner leurs opérations, Rio Tinto ayant rejeté une offre de fusion de Glencore en 2014, affirmant qu'elle n'était pas dans l'intérêt des actionnaires, tandis que des pourparlers de fusion plus récents, fin 2024, se sont également conclus sans qu'un accord ne soit conclu.

Bloomberg a précédemment rapporté les noms des banques conseillant la dernière tentative.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CITIGROUP
116,505 USD NYSE -0,99%
EVERCORE-A
365,060 USD NYSE -1,45%
GLENCORE
470,600 GBX LSE +0,45%
Gaz naturel
3,41 USD NYMEX 0,00%
JPMORGAN CHASE
312,175 USD NYSE -3,82%
Pétrole Brent
65,58 USD Ice Europ +1,99%
Pétrole WTI
61,28 USD Ice Europ +2,25%
RIO TINTO
83,160 EUR Tradegate +1,04%
RIO TINTO
6 211,000 GBX LSE +1,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Elon Musk, le 21 mai 2025 à Washington. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CHIP SOMODEVILLA )
    Le début du procès d'Elon Musk contre OpenAI et ses dirigeants fixé au 27 avril (tribunal)
    information fournie par AFP 13.01.2026 20:09 

    Une juge fédérale d'Oakland (Californie) a fixé mardi au 27 avril la date de début du procès d'Elon Musk contre OpenAI et deux de ses dirigeants historiques, selon un document publié par le tribunal. L'entrepreneur accuse le patron Sam Altman et le président Greg ... Lire la suite

  • CES de Las Vegas: les exosquelettes à l'assaut du grand public
    CES de Las Vegas: les exosquelettes à l'assaut du grand public
    information fournie par AFP Video 13.01.2026 19:43 

    Moins encombrants et plus abordables, les exosquelettes - armatures métalliques qui entraînent les jambes, soutiennent les genoux ou renforcent le dos, voire les trois à la fois - partent à l'assaut du grand public.

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les hélicoptères d'Airbus vont changer de dirigeant
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.01.2026 19:34 

    Airbus a annoncé mardi la nomination de Matthieu Louvot à la tête de sa division hélicoptères, où cet actuel vice-président exécutif chargé de la stratégie du géant européen succèdera à Bruno Even. Polytechnicien et énarque, M. Louvot a déjà travaillé chez Airbus ... Lire la suite

  • "Je serai championne du monde de F1": des filles visent le sommet du sport automobile
    "Je serai championne du monde de F1": des filles visent le sommet du sport automobile
    information fournie par AFP Video 13.01.2026 18:32 

    "Il est grand temps qu'une femme fasse son retour en F1," affirme Zoe Florescu Potolea, pilote de 17 ans. C'est le pari du programme de formation des pilotes More Than Equal, déterminé à trouver la première femme championne du monde de F1.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank