Rio Tinto: devient l'unique propriétaire de NZAS

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce la finalisation de l'acquisition de la participation de 20,64 % de Sumitomo Chemical Company dans New Zealand Aluminium Smelters (NZAS), propriétaire de l'usine de Tiwai Point en Nouvelle-Zélande, faisant désormais de Rio Tinto l'unique propriétaire de NZAS.



Armando Torres, directeur général de Rio Tinto Aluminium Pacific Operations, souligne que cette acquisition, associée aux récents accords d'électricité pour Tiwai Point, confirme l'engagement à long terme de l'entreprise envers la Nouvelle-Zélande.



Rio Tinto a également acquis la participation de 2,46 % de SCC dans Boyne Smelters Limited (BSL), portant sa part dans BSL à 73,5 %.





