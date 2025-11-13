Rio Tinto démarre avec succès sa première cuve à anode inerte à grande échelle
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 12:51
Fruit d'années de recherche menées avec Alcoa et Rio Tinto, cette innovation permet la production d'aluminium sans émissions directes de carbone, tout en améliorant la sécurité, la productivité et les coûts. Les essais industriels se poursuivent afin de préparer un déploiement commercial futur.
Le directeur général François Perras a salué 'un jalon historique né d'une innovation acharnée et d'un travail d'équipe exceptionnel', soulignant que cette réussite positionne le Canada comme leader de l'aluminium durable.
Valeurs associées
|5 429,500 GBX
|LSE
|+0,36%
A lire aussi
-
Eviden, marque du groupe Atos dédiée au calcul avancé, annonce le lancement du BullSequana XH3500, un supercalculateur combinant calcul haute performance (HPC) et intelligence artificielle (IA), conçu pour dépasser les capacités exascale. Pour rappel, le terme ... Lire la suite
-
Mozambique: La "forteresse" gazière de TotalEnergies alimente la colère locale et les craintes d'insurrection
par Custodio Cossa et Nellie Peyton Fernando Cuna espérait que la reprise du projet de gaz naturel liquéfié (GNL) de TotalEnergies au Mozambique attirerait davantage de clients dans son hôtel. Pourtant, après quatre années d'attente, les employés du groupe pétrolier ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme sur les indices, DoorDash et BioNTech) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard ... Lire la suite
-
Le groupe américain de technologies de défense Anduril va concevoir et produire des drones à intelligence artificielle aux Emirats arabes unis dans le cadre d'une coentreprise avec le conglomérat public émirati EDGE Group, ont annoncé jeudi les deux partenaires. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer