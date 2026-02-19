 Aller au contenu principal
Rio Tinto-Bénéfice annuel stable, le cuivre compense le minerai de fer
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 06:45

Rio Tinto RIO.L RIO.AX a fait état jeudi d'un bénéfice stable pour 2025, la hausse des prix du cuivre et l'augmentation de la production ayant compensé la faiblesse des marchés du minerai de fer.

Le géant minier, qui vient d'abandonner des négociations sur un rapprochement avec son concurrent Glencore GLEN.L , a annoncé un bénéfice sous-jacent de 10,87 milliards de dollars (9,21 milliards d'euros) pour l'exercice clos le 31 décembre, stable sur un an mais sous les attentes d'un consensus Visible Alpha à 11,03 milliards de dollars.

(Rédigé par Roushni Nair à Bangalore et Melanie Burton en Australie, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

