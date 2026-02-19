Nestlé: les investisseurs en quête de réponses sur la stratégie et laits infantiles

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Nestlé va publier jeudi ses résultats pour l'exercice 2025, l'occasion de faire le point sur la stratégie du groupe en plein marasme autour du rappel massif de laits infantiles.

Lors de la publication de ces résultats, son nouveau directeur général, Philipp Navratil, doit exposer sa stratégie pour redresser les ventes, à la peine depuis la vague d'inflation qui a poussé les consommateurs à tailler dans leurs dépenses au profit des marques de distributeurs des supermarchés.

Ce point sur ses projets stratégiques est "hautement attendu", prévient Jean-Philippe Bertschy, analyste chez Vontobel dans une note de prévisions, qui espère aussi une "pleine transparence sur le rappel de produits dans la nutrition infantile, y compris sur l'estimation initiale de son impact financier".

Le groupe suisse aux plus de 2.000 marques, dont les dosettes de café Nespresso et bouillons Maggi a cumulé les revers entre le scandale en France autour des pizzas Buitoni en 2022, de ses eaux en bouteille depuis 2024 et plus récemment d'un vaste rappel de laits pour bébés.

Mi-décembre, Nestlé - le numéro un mondial des laits infantiles - avait lancé un premier rappel après avoir détecté de petites quantités de céréulide, une toxine susceptible de provoquer des vomissements et diarrhées, sur une ligne de production aux Pays-Bas.

Au fil des analyses, il avait identifié un ingrédient, une huile riche en acide arachidonique, venant d'un fournisseur comme source de la contamination et procédé à un plus large rappel début janvier touchant cette fois plus de soixante pays dans le monde. D'autres fabricants ont également été affectés, dont Danone ou Lactalis, et ont dû lancer des rappels similaires.

Pour Nestlé, l'impact financier de ce rappel est pour l'instant estimé à environ 0,5% du chiffre d'affaires, sur la base de chiffres fournis par le groupe mais les analystes financiers s'inquiètent surtout des répercussions à long terme.

Les laits infantiles font partie de son pôle nutrition et santé, sa troisième plus grosse division derrière les boissons en poudre et liquides et les produits pour animaux de compagnie.

- Eaux, vitamines, produits surgelés -

Outre les laits infantiles, les analystes financiers attendent surtout des détails sur les projets pour les vitamines, un segment sur lequel une évaluation stratégique a été lancée mi-2025, pour les eaux en bouteille ou encore pour les produits surgelés aux Etats-Unis, un des segments qui a pâti de la faiblesse du climat de consommation depuis la vague d'inflation.

D'après les analystes interrogés par l'agence suisse AWP, le chiffre d'affaires du groupe pour 2025 est attendu en moyenne à 89,57 milliards de francs (98,23 milliards d'euros), en repli par rapport aux 91,4 milliards de francs enregistrés en 2024.

Et pour 2026, le groupe se montrera probablement prudent dans ses prévisions, présagent les analystes de la Banque cantonale de Zurich, à la fois parce que le climat de consommation est "difficile" mais aussi parce que le nouveau patron "ne voudra pas décevoir" en plaçant la barre trop haut.

M. Navratil, l'ancien directeur de Nespresso, s'est vu confier les commandes début septembre après le licenciement de Laurent Freixe suite à une relation amoureuse non-déclarée avec une subordonnée directe. Son prédécesseur Mark Schneider avait été subitement évincé en août 2024 face à cette érosion des ventes.