Bill Gates annule son discours au sommet mondial sur l'IA

Bill Gates à New Delhi, en Inde, le 19 mars 2025. ( AFP / ARUN SANKAR )

Bill Gates a annulé son discours prévu jeudi lors d'un important sommet mondial sur l'intelligence artificielle, a indiqué la Fondation Gates, après que le nom du fondateur de Microsoft est apparu dans le dossier Epstein.

"Après une réflexion attentive, et afin de garantir que l'attention reste concentrée sur les priorités clés du sommet sur l'IA, M. Gates ne prononcera pas son discours liminaire", a déclaré la fondation dans un communiqué.

Le Premier ministre indien Narendra Modi et plusieurs dirigeants de la tech s'exprimeront jeudi sur les opportunités et les menaces liées à l'intelligence artificielle lors d'un sommet mondial sur l'IA à New Delhi.

La Fondation Gates a précisé que le président de ses bureaux en Afrique et en Inde prendrait la parole à la place de Bill Gates.

Un brouillon de courrier électronique de Jeffrey Epstein diffusé le 30 janvier par le ministère américain de la Justice, dans la masse de documents provenant du dossier Epstein, évoque des relations extraconjugales de Bill Gates.

Dans ce message qui ne semble pas avoir été envoyé, Jeffrey Epstein se targuait notamment d'avoir aidé "Bill" à se procurer des médicaments pour "remédier aux conséquences de relations sexuelles avec des filles russes".

Le fondateur de Microsoft a affirmé "regretter chaque minute" passée avec le criminel sexuel, mais assure n'avoir rien à se reprocher, dénonçant "des accusations absolument absurdes provenant d'un menteur patenté".

La simple mention du nom d'une personne dans le dossier Epstein ne suppose aucun acte répréhensible a priori de cette personne. Mais ces documents montrent à tout le moins des liens entre le criminel sexuel ou son entourage et certaines personnalités qui ont souvent minimisé, voire nié, l'existence de tels rapports.