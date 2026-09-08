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Rigetti obtient 100 millions de dollars dans le cadre du CHIPS Act
information fournie par Zonebourse 08/09/2026 à 16:02
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Rigetti Computing a conclu un accord définitif avec le Département américain du Commerce portant sur un financement de 100 millions de dollars. Accordée dans le cadre du CHIPS Act, cette enveloppe est destinée à soutenir les activités de recherche et développement du groupe dans l'informatique quantique supraconductrice. En contrepartie, Washington recevra une participation minoritaire et sans pouvoir de contrôle dans Rigetti.

Le financement permettra à l'entreprise de conduire trois projets de R&D visant à résoudre plusieurs obstacles techniques au passage à l'échelle des systèmes quantiques supraconducteurs. Rigetti entend ainsi accélérer sa feuille de route vers des systèmes capables de prendre en charge des applications concrètes à grande échelle. L'annonce a été favorablement accueillie en Bourse, l'action progressant de plus de 7,8% à l'ouverture de Wall Street ce mardi.

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