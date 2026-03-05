 Aller au contenu principal
Rigetti Computing chute après un chiffre d'affaires du quatrième trimestre inférieur aux attentes
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 10:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** Les actions de la société d'informatique quantique Rigetti Computing RGTI.O chutent de 3,7 % à 17,11 $ avant le marché ** Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 1,9 million de dollars au quatrième trimestre, en baisse par rapport aux 2,3 millions de dollars de l'année précédente, et inférieur aux estimations consensuelles des analystes de 2,34 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** RGTI annonce une perte de 3 cents/shr au 4ème trimestre sur une base ajustée, contre une perte de 6 cents/shr il y a un an, en ligne avec les attentes des analystes ** Sur les 12 analystes qui couvrent RGTI, neuf l'évaluent à "acheter" ou plus, deux à "conserver" et un à "vendre" ou moins; la prévision médiane est de 37 $ ** A la dernière clôture, l'action a baissé de près de 20% depuis le début de l'année, contre une baisse de 1,9% pour le Nasdaq .IXIC .

