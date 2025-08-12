Rigetti Computing chute après la baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions de la société d'informatique quantique Rigetti Computing RGTI.O chutent de 2,7 % à 15,76 $ dans les échanges prolongés

** RGTI annonce un chiffre d'affaires de 1,8 million de dollars au deuxième trimestre, contre 3,1 millions de dollars un an plus tôt

** La perte nette est passée à 39,7 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 12,4 millions de dollars l'année précédente

** À la dernière clôture, l'action a progressé de ~6 % cette année