Rien ne prouve que l'explosion de la raffinerie Valero Texas ait été causée par un acte intentionnel, selon le bureau du shérif

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(Ajout de messages en ligne indiquant que l'incendie est une mesure de représailles pour les attaques américano-israéliennes contre l'Iran) par Erwin Seba

Le porte-parole du bureau du shérif du comté de Jefferson a déclaré mardi que rien ne prouve que l'explosion survenue lundi soir à la raffinerie Valero Energy Corp VLO.N de Port Arthur, au Texas, soit le résultat d'un acte délibéré.

"Non, nous n'enquêtons pas sur ce point", a déclaré Donta Miller, chef adjoint du bureau du shérif.

L'explosion d'un hydrotraiteur de diesel a été ressentie à une distance de 11 miles (18 km), ont déclaré des personnes familières avec les opérations de l'usine dans la nuit de lundi à mardi.

Valero a fermé la raffinerie pour empêcher le flux d'hydrogène ou d'hydrocarbures d'alimenter l'incendie. Les installations d'hydrotraitement utilisent de l'hydrogène pour éliminer le soufre des matières premières des carburants, conformément aux règles environnementales en vigueur aux États-Unis.

Aucun blessé n'a été signalé et tout le personnel a été retrouvé, a déclaré Valero mardi.

La raffinerie est située à 86 miles (139 km) à l'est de Houston.

Des messages ont commencé à apparaître sur des forums en ligne dans la nuit de lundi à mardi, suggérant que l'explosion de la raffinerie était une mesure de représailles contre les attaques américano-israéliennes contre l'Iran.