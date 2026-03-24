 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rien ne prouve que l'explosion de la raffinerie Valero Texas ait été causée par un acte intentionnel, selon le bureau du shérif
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 19:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de messages en ligne indiquant que l'incendie est une mesure de représailles pour les attaques américano-israéliennes contre l'Iran) par Erwin Seba

Le porte-parole du bureau du shérif du comté de Jefferson a déclaré mardi que rien ne prouve que l'explosion survenue lundi soir à la raffinerie Valero Energy Corp VLO.N de Port Arthur, au Texas, soit le résultat d'un acte délibéré.

"Non, nous n'enquêtons pas sur ce point", a déclaré Donta Miller, chef adjoint du bureau du shérif.

L'explosion d'un hydrotraiteur de diesel a été ressentie à une distance de 11 miles (18 km), ont déclaré des personnes familières avec les opérations de l'usine dans la nuit de lundi à mardi.

Valero a fermé la raffinerie pour empêcher le flux d'hydrogène ou d'hydrocarbures d'alimenter l'incendie. Les installations d'hydrotraitement utilisent de l'hydrogène pour éliminer le soufre des matières premières des carburants, conformément aux règles environnementales en vigueur aux États-Unis.

Aucun blessé n'a été signalé et tout le personnel a été retrouvé, a déclaré Valero mardi.

La raffinerie est située à 86 miles (139 km) à l'est de Houston.

Des messages ont commencé à apparaître sur des forums en ligne dans la nuit de lundi à mardi, suggérant que l'explosion de la raffinerie était une mesure de représailles contre les attaques américano-israéliennes contre l'Iran.

Valeurs associées

Gaz naturel
2,89 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
103,50 USD Ice Europ +3,44%
Pétrole WTI
91,29 USD Ice Europ +2,73%
VALERO ENERGY
243,665 USD NYSE +2,66%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank