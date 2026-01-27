Richtech Robotics bondit après l'annonce d'une collaboration avec Microsoft

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions de Richtech Robotics RR.O ont bondi de 36% à 5,18 dollars mardi après que la société a dévoilé son partenariat avec Microsoft MSFT.O

** Les actions de RR sont en passe de réaliser la plus forte hausse quotidienne en un peu plus d'un an et d'atteindre leur plus haut niveau en trois mois ** La société basée à Las Vegas, Nevada, a annoncé mardi "une collaboration pratique avec Microsoft à travers le Microsoft AI Co-Innovation Labs pour développer et déployer conjointement des capacités d'intelligence artificielle agentique dans des systèmes robotiques du monde réel"

** Selon la déclaration, les deux entreprises ont travaillé ensemble pour améliorer le robot ADAM, fleuron de RR, "avec des couches supplémentaires de connaissance du contexte"

** RR est le ticker de tendance n°2 sur le forum d'investisseurs Stocktwits ce mardi

** Environ 119 millions d'actions RR ont été échangées jusqu'à présent au cours de la session, soit environ 3 fois le volume de la 10-DMA de l'action, selon LSEG

** Le fabricant de robots pour les restaurants, les hôtels, les maisons de retraite et d'autres entreprises a environ 215 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 800 millions de dollars jusqu'à lundi

** Avec le mouvement de mardi, l'action est en hausse de ~60% pour commencer l'année après un gain de ~20% en 2025