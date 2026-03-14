ByteDance suspend le lancement d'un modèle d'IA vidéo à la suite de litiges sur les droits d'auteur, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 3)

La société mère chinoise de TikTok, ByteDance, a suspendu le lancement mondial de son dernier modèle de génération de vidéos, Seedance 2.0, à la suite d'une série de litiges sur les droits d'auteur avec les grands studios hollywoodiens et les plateformes de streaming, a rapporté The Information samedi, citant deux personnes ayant une connaissance directe de la situation.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. ByteDance n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. ByteDance a déclaré le mois dernier qu'elle prendrait des mesures pour empêcher l'utilisation non autorisée de la propriété intellectuelle sur son générateur de vidéo IA Seedance 2.0, à la suite de menaces d'action en justice de la part de studios américains, dont Disney DIS.N .

Le mois dernier, Disney a envoyé une lettre de cessation et d'interdiction à l'entreprise chinoise, l'accusant d'utiliser des personnages de Disney pour entraîner et alimenter Seedance 2.0 sans autorisation, après que des vidéos générées par le modèle sont devenues virales en Chine, notamment une vidéo montrant Tom Cruise et Brad Pitt en train de se battre.

Disney a déclaré que ByteDance avait pré-emballé Seedance avec une bibliothèque pirate de personnages protégés par le droit d'auteur et issus de franchises telles que Star Wars et Marvel, en les présentant comme des images clip art du domaine public. ByteDance, qui a officiellement dévoilé le modèle en février, a déclaré que le système était destiné aux professionnels du cinéma, du commerce électronique et de la publicité, soulignant sa capacité à traiter à la fois du texte, des images, du son et de la vidéo afin de réduire les coûts de production du contenu.

Seedance 2.0 a attiré l'attention après avoir été comparée à DeepSeek, une société d'IA chinoise qui a construit des modèles rivalisant avec ceux d'Anthropic et d'OpenAI. Des dirigeants d'entreprises technologiques, dont Elon Musk, ont fait l'éloge de sa capacité à générer des scénarios cinématographiques à partir d'une poignée d'invites.

ByteDance avait pour objectif de mettre le nouveau modèle vidéo à la disposition des clients du monde entier à la mi-mars, mais l'entreprise a depuis suspendu ces plans, selon le rapport de The Information.

L'équipe juridique de ByteDance s'efforce d'identifier et de résoudre les problèmes juridiques potentiels et les ingénieurs ajoutent des mesures de protection pour empêcher le modèle de générer du contenu susceptible d'entraîner d'autres violations de la propriété intellectuelle, ajoute le rapport.