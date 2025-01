Richemont: toujours dans le vert, des brokers en soutien information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 15:05









(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une envolée de plus de 16% après l'annonce d'un chiffre d'affaires solide pour son troisième trimestre comptable, Richemont prend encore près de 2% à Zurich, soutenu par des réactions favorables de brokers à cette publication.



UBS réitère ainsi sa recommandation 'achat' sur le titre et relève son objectif de cours de 150 à 180 francs suisses, estimant que ce chiffre d'affaires 'a confirmé la surperformance de la catégorie joaillerie et le leadership des marques' du groupe de luxe suisse.



De même, Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 136 à 177 francs, jugeant qu'avec 'l'accélération remarquable de la joaillerie sur la fin d'année, l'histoire reste plus que jamais attractive au sein du secteur'.





Valeurs associées RICHEMONT (CIE FIN.) 164,05 CHF Swiss EBS Stocks +1,39%