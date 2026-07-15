Richemont revendique un début d'exercice vigoureux

Richemont, le géant suisse du luxe, détenteur notamment de Cartier, Van Cleef & Arpels et Montblanc, publie un chiffre d'affaires de 6,33 MdsEUR au titre de son 1er trimestre comptable (clos fin juin), en hausse de 20% à taux de change constants et de 17% à taux de change réels.

A taux de change constants, il revendique une excellente croissance chez Jewellery Maisons, en hausse de 24%, ainsi qu'une progression de 8% chez Specialist Watchmakers, et une croissance de 9% dans la division "Autres", avec une solide performance, y compris pour les Maisons Mode & Accessoires.

"La vigueur dans toutes les régions est portée par la demande locale, avec des hausses à deux chiffres dans les Amériques, en Asie-Pacifique, au Japon et en Europe, tant à taux de change constants qu'à taux de change réels", précise Richemont, qui souligne également un retour à la croissance au Moyen-Orient et en Afrique.

Toujours hors effets de change, le groupe helvétique fait aussi état d'une croissance soutenue sur l'ensemble de ses canaux de distribution, portée par les ventes au détail, en hausse de 24%, tandis que les ventes en ligne ont progressé de 18% et que les ventes de gros se sont accrues de 9%.

Richemont ajoute poursuivre ses investissements afin de soutenir la croissance de ses Maisons dans un contexte macroéconomique et géopolitique toujours volatil, qui entraîne des coûts élevés des matières premières, tout en revendiquant une position nette de trésorerie solide de 9,1 MdsEUR.