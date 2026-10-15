Richemont, propriétaire de Cartier, serait en pourparlers pour se joindre à une offre de rachat du géant du diamant De Beers, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise de l'article en citant Reuters comme source)

par Clara Denina et Olivia Kumwenda-Mtambo

Le groupe suisse de luxe Richemont CFR.S serait en pourparlers pour rejoindre un consortium soumissionnant pour le rachat de De Beers, la société minière spécialisée dans les diamants que vend Anglo American AAL.L et dont la valeur est estimée à environ 1 milliard de dollars, a déclaré une source proche du dossier.

Un accord permettrait à Richemont, propriétaire de Cartier, d’exercer une plus grande influence sur un maillon clé de sa chaîne d’approvisionnement, alors que le secteur du diamant sort d’une longue période de ralentissement.

Bloomberg News avait précédemment fait état de ces discussions, citant des sources proches du dossier.

Richemont n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter cette information. Anglo American a refusé de s’exprimer.

Selon l’article de Bloomberg, Richemont, qui détient également la maison de joaillerie Van Cleef & Arpels, envisagerait de rejoindre le Global Diamond Consortium, un groupe dirigé par l’ancien directeur général de De Beers, Gareth Penny.

Toute offre d’achat sur De Beers dépendrait également du Botswana , qui dispose d’un droit de préemption, mais qui n’a pas encore indiqué si elle comptait exercer cette option.

Un porte-parole de la présidence du Botswana a déclaré mardi que le gouvernement ne ferait aucun commentaire tant que la transaction n’aurait pas été conclue et signée. Des responsables ont indiqué cet été qu’un accord serait probablement conclu au quatrième trimestre 2026.

Anglo a mis De Beers en vente en mai 2024 dans le cadre d’une restructuration plus large, après que la chute des prix des diamants et la demande croissante de pierres synthétiques ont frappé le secteur.

De Beers mène des activités d’exploitation minière et d’exploration au Botswana, en Namibie, en Angola, en Afrique du Sud et au Canada.

Selon le rapport de Bloomberg, les négociations étaient bien avancées, même s’il n’y avait aucune garantie que Richemont rejoigne le consortium.

Le distributeur américain de bijoux Signet pourrait également se joindre à l'offre, selon Bloomberg.

Signet n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.