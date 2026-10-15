Richemont, propriétaire de Cartier, serait en pourparlers pour se joindre à l'offre de rachat de De Beers, selon une source

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(Ajoute des précisions sur les risques, un commentaire du directeur général de De Beers, une citation d'un dirigeant d'une marque de joaillerie, les prix des colliers Cartier, un commentaire de Rapaport et l'implication de Pluczenik au paragraphe 21)

* De Beers est évaluée à environ 1 milliard de dollars

* Le propriétaire de Cartier figure probablement parmi les plus gros clients de De Beers

* De Beers a enregistré une perte de 511 millions de dollars l'année dernière

par Clara Denina et Olivia Kumwenda-Mtambo

Richemont

CFR.S , propriétaire de Cartier, est en pourparlers pour rejoindre un consortium soumissionnant pour le rachat du mineur de diamants De Beers, que vend Anglo American AAL.L et dont la valeur est estimée à environ 1 milliard de dollars, a déclaré jeudi une source proche du dossier.

Un accord permettrait au groupe suisse de luxe d’exercer une plus grande influence sur un maillon clé de sa chaîne d’approvisionnement, alors que l’industrie du diamant sort d’une longue période de ralentissement.

Cartier, qui commercialise des colliers en diamants valant plusieurs centaines de milliers de dollars, connaît depuis peu un essor grâce à une clientèle fortunée à la recherche des pierres les plus prisées.

Richemont, qui dispose d’une importante trésorerie et détient également la maison de joaillerie Van Cleef & Arpels, envisage de rejoindre le Global Diamond Consortium, un groupe dirigé par l’ancien directeur général de De Beers, Gareth Penny, a déclaré cette source à Reuters, confirmant ainsi une information publiée par Bloomberg News.

Richemont, dont la valeur est estimée à environ 113 milliards de dollars, n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Anglo American a refusé de s’exprimer.

«Nous considérons que la participation potentielle de Richemont revêt une importance stratégique, mais qu’elle relève davantage de l’image de marque et du positionnement à long terme dans le secteur des diamants naturels que d’un événement financier», ont déclaré les analystes de RBC dans une note.

Toute offre d’achat sur De Beers, qui a été touchée par l’essor des diamants synthétiques, nettement moins chers, dépendrait également du gouvernement du Botswana , qui n’a pas encore indiqué s’il comptait exercer son droit de préemption.

Un porte-parole de la présidence du Botswana a déclaré mardi que le gouvernement ne ferait aucun commentaire tant que la transaction n’aurait pas été conclue et signée. Des responsables ont indiqué cet été qu’un accord serait probablement conclu au quatrième trimestre 2026.

UNE LONGUE RECHERCHE D’ACHETEUR

Anglo a mis De Beers en vente en 2024 dans le cadre d’une restructuration plus large, sur fond de baisse des prix des diamants et de demande croissante de pierres synthétiques. De Beers mène des activités d’exploitation minière et d’exploration au Botswana, en Namibie, en Angola, en Afrique du Sud et au Canada.

Johann Rupert, président et actionnaire majoritaire de Richemont, a réaffirmé son engagement en faveur des diamants naturels dans la joaillerie haut de gamme pour ses marques, alors que le secteur s’efforce de préserver la réputation de ces pierres précieuses en tant que véritable produit de luxe justifiant leur prix élevé.

Richemont ne serait pas la première entreprise de joaillerie haut de gamme à investir directement dans les mines qui produisent ses diamants. La marque britannique de diamants Graff, par exemple, détient une participation de 14,9 % dans Gem Diamonds GEMD.L , propriétaire de la mine de Letseng au Lesotho.

«GOUFFRE FINANCIER»

Dan Mano, directeur général de Rapaport, société de conseil en matière de prix et de marché des diamants naturels, a déclaré que le fait qu’autant d’acteurs soient impliqués montre que les différents groupes hésitent à prendre un risque important avec De Beers.

Et bien que Richemont soit probablement l’un de ses plus gros clients, cet investissement risque de devenir un « gouffre financier », étant donné que De Beers a enregistré une perte de 511 millions de dollars l’année dernière, ont indiqué les analystes de RBC.

Beaucoup dépendra de la reprise éventuelle de la demande en diamants extraits.

Tobias Kormind, directeur général et cofondateur de la marque de joaillerie 77 Diamonds, a déclaré que si le marché était au plus bas, De Beers pourrait offrir une opportunité « tout à fait historique ».

Mais « s’il s’agit d’un problème structurel et non cyclique, si la demande ne s’améliore pas, ils gaspilleront beaucoup d’argent au départ, et cela n’aura aucun impact », a-t-il ajouté.

Le directeur général de De Beers, Al Cook, a déclaré à Reuters en juin que le groupe minier réduisait progressivement son offre de pierres sur le marché et que les diamants deviendraient plus rares. Il prévoit une reprise en « forme de K », les diamants de meilleure qualité étant de plus en plus recherchés, tandis que le prix des pierres de moindre qualité resterait déprimé.

Les actions de Richemont ont bien résisté cette année et ont surperformé le secteur du luxe en difficulté grâce aux ventes soutenues de bijoux, que les consommateurs considèrent comme une valeur refuge.

Les documents déposés indiquent que le groupe disposait d’environ 9 milliards d’euros (10,09 milliards de dollars) de trésorerie nette à la fin du mois de juin.

Bloomberg a indiqué que les négociations étaient bien avancées, même s’il n’y avait aucune garantie que Richemont rejoigne le consortium.

La société de fabrication de diamants Pluczenik, basée à Anvers, en Belgique, est également candidate à l’acquisition d’une participation, a-t-elle déclaré à Reuters sans préciser le montant de cette participation.

Le distributeur américain de bijoux Signet pourrait également se joindre à l'offre, a rapporté Bloomberg. Signet n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

(1 dollar = 0,8924 euro)