Le pape Léon XIV se rétablit comme prévu de son opération d'un cancer du poumon

Le pape Léon XIV préside une veillée de prière et un rosaire pour la paix, au Vatican
par Joshua McElwee
- Le rétablissement du pape Léon XIV de son opération d'un cancer du poumon suit son cours, a annoncé jeudi le Vatican, qui précise que le souverain pontife de 71 ans a recommencé à travailler.
Léon a subi mardi une intervention chirurgicale lors de laquelle le lobe inférieur de son poumon droit a été retiré, alors qu'un adénocarcinome - une forme courante de cancer pulmonaire - a été détecté.
Des contrôles de routine ont donné des résultats normaux et une radio de ses poumons a montré un bon rétablissement, ont annoncé ses médecins.
Le souverain pontife a mené ses activités de manière autonome et a réalisé des exercices physiques comprenant toute une gamme de mouvements, ont-ils ajouté.
L'annonce du diagnostic du pape élu en 2025, vu comme relativement jeune et énergétique, a soulevé des interrogations sur la suite de son pontificat.
Si le Vatican a dit il y a deux jours que l'opération s'était déroulée sans complication, aucun détail sur la taille et la propagation de la tumeur n'a été communiqué.
Tous les engagements publics du Saint-Père ont été annulés jusqu'au 20 octobre.
(Version française Zhifan Liu, édité par)
2 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer