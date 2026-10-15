Richemont, propriétaire de Cartier, envisagerait de se joindre aux soumissionnaires pour le rachat de De Beers, selon une source

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* La société minière diamantaire De Beers est évaluée à environ 1 milliard de dollars

* Anglo American a mis en vente 85 % de ses parts, le Botswana en détient 15 %

* Richemont est l'un des principaux clients de De Beers

* De Beers a enregistré une perte l'année dernière

(Ajout du “sans commentaire” de Signet au paragraphe 10)

par Clara Denina et Olivia Kumwenda-Mtambo

Le groupe de luxe Richemont CFR.S , propriétaire de Cartier, est en pourparlers pour rejoindre un consortium soumissionnant pour le rachat du mineur de diamants De Beers, mis en vente par son actionnaire majoritaire Anglo American AAL.L et évalué à environ 1 milliard de dollars, a déclaré jeudi une source proche du dossier.

Un accord permettrait au groupe suisse de luxe d’exercer une plus grande influence sur un maillon essentiel de sa chaîne d’approvisionnement, alors que De Beers, acteur majeur du diamant naturel, est confronté à l’essor rapide des pierres synthétiques, moins onéreuses.

Richemont, qui dispose d’une importante trésorerie et détient également le joaillier de luxe Van Cleef & Arpels, envisage de rejoindre le Global Diamond Consortium, un groupe dirigé par l’ancien directeur général de De Beers, Gareth Penny, qui est en lice pour racheter la participation de 85 % détenue par Anglo American dans la plus célèbre société minière de diamants au monde, a déclaré cette source à Reuters, confirmant ainsi une information publiée par Bloomberg News.

Richemont, dont la valeur est estimée à environ 113 milliards de dollars, n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Anglo American a refusé de s’exprimer.

Les documents déposés indiquent que Richemont disposait d’environ 9 milliards d’euros (10,09 milliards de dollars) de trésorerie nette à la fin du mois de juin, un véritable trésor représentant plusieurs fois la valeur totale de De Beers.

“Nous considérons que la participation potentielle de Richemont revêt une importance stratégique, mais qu’elle relève davantage de l’image de marque et du positionnement à long terme dans le secteur des diamants naturels que d’un événement financier”, ont déclaré les analystes de RBC dans une note.

Bloomberg a rapporté que les négociations étaient bien avancées, même s’il n’y avait aucune garantie que Richemont rejoigne le consortium.

LE CONSORTIUM COMPTE PLUSIEURS ACTEURS

D’autres investisseurs se bousculent.

La société de fabrication de diamants Pluczenik, basée à Anvers, en Belgique, est également en lice pour acquérir une participation, a-t-elle indiqué à Reuters, sans préciser le montant de cette participation.

De même, le distributeur américain de bijoux Signet est en pourparlers pour rejoindre le consortium, a indiqué une source proche de l’entreprise. Signet n’a pas souhaité faire de commentaire.

La société, qui détient des enseignes de vente au détail telles que KAY Jewelers, Zales et Jared, a collaboré ces dernières années avec De Beers dans le cadre de campagnes de promotion des diamants naturels. Jeudi, l’action Signet a progressé de 3,3% à 111,63 dollars sur le marché américain.

Toute offre d’acquisition de De Beers dépendrait également du gouvernement du Botswana , qui détient 15% de la société minière et n’a pas encore indiqué s’il comptait exercer son droit de préemption.

Un porte-parole de la présidence du Botswana a déclaré mardi que le gouvernement ne ferait aucun commentaire tant que la transaction n’aurait pas été conclue et signée. Des responsables ont indiqué cet été qu’un accord serait probablement conclu au quatrième trimestre 2026.

UNE LONGUE RECHERCHE D’ACHETEUR

Anglo a mis De Beers en vente en 2024 dans le cadre d’une restructuration plus large, sur fond de baisse des prix des diamants et de demande croissante de pierres synthétiques. De Beers mène des activités d’exploitation minière et d’exploration au Botswana, en Namibie, en Angola, en Afrique du Sud et au Canada.

Johann Rupert, président et actionnaire majoritaire de Richemont, a réaffirmé son engagement en faveur des diamants naturels dans la joaillerie haut de gamme pour ses marques, alors que le secteur s’efforce de préserver la réputation de ces pierres précieuses en tant que véritable produit de luxe justifiant leur prix élevé.

Richemont ne serait pas la première entreprise de joaillerie haut de gamme à investir directement dans les mines qui produisent ses diamants. La marque britannique de diamants Graff, par exemple, détient une participation de 14,9% dans Gem Diamonds GEMD.L , propriétaire de la mine de Letseng au Lesotho.

“UN PUITS SANS FOND”

Les actions de Richemont ont bien résisté cette année et ont surperformé le secteur du luxe en difficulté grâce aux ventes soutenues de bijoux, que les consommateurs considèrent comme une valeur refuge.

Dan Mano, directeur général de Rapaport, cabinet de conseil spécialisé dans la tarification et le marché des diamants naturels, a déclaré que le fait qu’autant d’acteurs soient impliqués montre que les différents groupes hésitent à prendre un risque important avec De Beers.

Et bien que Richemont soit probablement l’un de ses plus gros clients, cet investissement risque de devenir “un gouffre financier”, ont déclaré les analystes de RBC.

De Beers est déficitairedepuis 2023. L’année dernière, la société a enregistré une perte d’EBIT sous-jacente de 787 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de près de 3,5 milliards de dollars.

Beaucoup dépendra de la reprise éventuelle de la demande de diamants extraits.

Tobias Kormind, directeur général et cofondateur de la marque de joaillerie 77 Diamonds, a déclaré que si le marché était au plus bas, De Beers pourrait offrir une opportunité “tout à fait historique”.

Mais “s’il s’agit d’un problème structurel et non cyclique, si la demande ne s’améliore pas, ils gaspilleront beaucoup d’argent au départ et cela n’aura aucun impact”, a-t-il ajouté.

Le directeur général de De Beers, Al Cook, a déclaré à Reuters en juin que le groupe minier réduisait progressivement son offre de pierres sur le marché et que les diamants deviendraient plus rares. Il estime que les diamants de meilleure qualité seront de plus en plus recherchés, tandis que le prix des pierres de moindre qualité restera déprimé.

(1 dollar = 0,8924 euro)