Richemont, propriétaire de Cartier, dépasse ses prévisions de ventes grâce à la poursuite de la reprise en Chine

Les ventes du groupe augmentent de 11 % à taux de change constants, dépassant le consensus

Les ventes de bijoux restent fortes

Selon un analyste, les performances de la Chine pourraient stimuler le secteur dans son ensemble

Les résultats de Richemont stimulent les pairs du secteur

Le propriétaire de Cartier, Richemont CFR.S , a annoncé des ventes supérieures aux attentes du marché jeudi, soutenues par une forte demande mondiale de bijoux et une reprise continue en Chine, son deuxième marché en importance et un indicateur pour le secteur du luxe.

Les actions de la société suisse ont augmenté de 3 % à la lecture des résultats, les investisseurs étant à la recherche de signes indiquant que l'industrie des produits de luxe peut renouer avec une croissance stable au cours d'une année déjà marquée par des troubles géopolitiques et la faillite de l'un des plus grands groupes de vente au détail du secteur, Saks Global.

La deuxième société de luxe au monde, qui possède également Van Cleef & Arpels et Buccellati, a déclaré que les ventes du troisième trimestre de septembre à décembre ont augmenté à 6,4 milliards d'euros (7,45 milliards de dollars), soit une augmentation de 4 % par rapport à l'année précédente à devises déclarées.

Ce chiffre dépasse le consensus des analystes de 6,28 milliards d'euros cité par Visible Alpha et représente une augmentation de 11 % à taux de change constants.

La mise à jour commerciale de Richemont fournit les premiers indices sur la demande de produits de luxe à l'horizon 2026. LVMH LVMH.PA doit présenter ses résultats annuels dans le courant du mois, suivi par Hermes HRMS.PA et Kering PRTP.PA , propriétaire de Gucci, en février. La petite marque italienne de cachemire Brunello Cucinelli a été la première marque de luxe à publier ses ventes trimestrielles cette semaine .

Les actions des pairs du secteur, y compris la société horlogère Swatch UHR.S et Hermes, le fabricant de sacs Birkin, ont augmenté dans les premiers échanges après l'annonce des résultats de Richemont.

LE MARCHÉ CHINOIS POURSUIT SON REBOND DE CROISSANCE

Richemont a souligné la poursuite de l'amélioration en Chine, à Hong Kong et à Macao, où ses ventes ont augmenté de 2 %. La Chine représente un peu moins de 20 % des ventes de la société, selon une estimation de Bank Vontobel, se classant au deuxième rang derrière les États-Unis.

La performance de la Chine élargie, "principalement tirée par une activité solide à Hong Kong", est le deuxième trimestre consécutif au cours duquel Richemont a fait état d'une amélioration de ses ventes dans la région, après une hausse de 7 % au cours des trois mois précédents.

La Chine a été le principal moteur de croissance du secteur du luxe ces dernières années, mais elle est confrontée à une crise immobilière persistante et à une évolution de l'appétit des consommateurs qui ont pesé sur la demande de marques occidentales.

Les tendances signalées par Richemont en Chine "peuvent être considérées comme un moment charnière", a déclaré Piral Dadhania, analyste chez RBC, dans une note, ajoutant que sa performance est un signal positif pour l'ensemble du secteur du luxe.

La demande en Chine, où la plupart des maisons européennes ont vu leurs ventes fortement diminuer l'année dernière, est considérée comme un facteur décisif pour que l'industrie du luxe renoue avec une croissance soutenue.

"Le consommateur chinois détient la clé du luxe et est donc le thème crucial du secteur pour 2026", a déclaré Nick Anderson, analyste chez Berenberg, dans une note récente adressée aux clients.

LA JOAILLERIE EN HAUSSE, MAIS LES PRIX DE L'OR ET LE FRANC FORT PÈSENT SUR LES MARGES

Après deux années de stagnation, les analystes commencent à se montrer plus optimistes à l'égard de l'industrie du luxe, qui pèse 400 milliards de dollars, la joaillerie étant considérée comme un moteur de croissance essentiel, car les acheteurs soucieux de l'inflation la considèrent comme un investissement plutôt qu'une simple friandise.

Les ventes de bijoux de Richemont ont augmenté de 14 %, grâce au lancement de nouveaux articles tels que des bracelets et des pendentifs, qui ont tendance à être légèrement moins chers et sont populaires pendant la saison des cadeaux.

"La joaillerie est en pleine forme et Richemont la domine grâce à ses marques", ont déclaré les analystes de Bernstein.

L'activité horlogère de la société, qui comprend les marques IWC et Jaeger-LeCoultre, a augmenté ses ventes de 7 %.

Les pressions sur les marges de Richemont dues aux prix records de l'or et à la force du franc suisse devraient toutefois persister et pourraient avoir un impact sur les perspectives de bénéfices du groupe pour le prochain exercice si elles ne sont pas compensées par d'autres augmentations de prix, ont déclaré les analystes de la Deutsche Bank.

Un porte-parole de la société a refusé de commenter la faillite de Saks Global, propriétaire des grands magasins américains Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman et Neiman Marcus.

Richemont figure parmi les principaux créanciers non garantis du distributeur. Saks doit environ 3,4 milliards de dollars à ses créanciers, tandis que les créances des 30 principaux créanciers non garantis s'élèvent au total à 712 millions de dollars, comme l'indiquent les documents relatifs à la faillite.

(1 dollar = 0,8595 euro)